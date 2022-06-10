СБУ: россияне планировали раздавать жителям Киевщины паспорта СССР

В случае захвата Киевской области российские власти “планировали создать там оккупационную администрацию и организовать псевдореферендум для провозглашения местной республики”. Всех жителей хотели взять на учет и в обмен на украинские документы принудительно раздать паспорта СССР – по крайней мере, на первое время до выдачи документов РФ.

Об этом свидетельствуют данные, которые военная контрразведка СБУ получила на позициях захватчиков, а также подтверждает поведение россиян на тех частях Украины, которые находятся под их оккупацией.

В частности, обнаружен вражеский схрон с бланками паспортов бывшего СССР. Он был обустроен в заброшенном доме близ города Макаров Бучанского района.

Во время его осмотра стражи порядка изъяли сотни незаполненных советских паспортов.

“Примечательно, что эти бланки были именно украинским образцом – от имени УССР. То есть все надписи на них исполнены не только на русском, но и на украинском языке. Причем, подобная серия не производилась в Украине с 1990 года. Таким образом, все обнаруженные бланки были завезены из России в начале полномасштабной агрессии против нашего государства”, – говорится в пресс-релизе разведки Украины.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению к ответственности виновных лиц.