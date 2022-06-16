Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла, главы Русской православной церкви

Сегодня Великобритания объявила о новом раунде санкций против России, в этот раз под них попал глава Русской православной церкви патриарх Кирилл за активную поддержку войны в Украине.

Также санкции коснулись уполномоченного по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, которая несет ответственность за насильственное перемещение в Россию и усыновление сотен украинских детей.

Кроме них под санкции попали четыре полковника из бригады, которая, как известно, убивала, насиловала и пытала мирных жителей в украинском городе Буча.

Министр иностранных дел Лиз Трасс также заявила, что британское правительство «принимает все возможные меры» в отношении двух британских граждан, приговоренных к смертной казни за участие в боевых действиях с российскими войсками в Украине.