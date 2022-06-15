Украинских беженцев в штате Вашингтон расселяют в местных отелях

В Спокане, штат Вашингтон, на прошлой неделе в здании бывшем отеле Quality Inn по адресу 110 E. Fourth Ave. открылся Thrive Center. Этот центр предоставляет необходимое жилье семьям беженцев и помогает им приспособиться к новой жизни.

В здании бывшего отеля 153 номера, часть из них – смежные комнаты, которые отлично подходят для семей с маленькими детьми.

Thrive Center является результатом сотрудничества двух недавно созданных местных организаций: Ukraine Relief Coalition и Thrive International.

Основатель коалиции Борис Борисов, пастор местной славянской церкви Пасифик Кип, начал помогать беженцам сразу же, когда в Украине разразилась война. Поэтому он обратился к пасторам 20-ти славянских церквей в районе Спокана.

Thrive Center бесплатно предоставляет беженцам гостиничный номер, в котором есть мини-холодильник и плита, как минимум на два месяца. После этого срока, в зависимости от финансовой ситуации, беженцам нужно будет платить арендную плату.

По словам Бориса Борисова, эта стоимость все равно будет ниже рыночной.