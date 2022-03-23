СМИ: Польша решила выслать 45 российских дипломатов

Российское посольство в Варшаве подтвердило вызов посла в МИД, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Правительство Польши решило выслать из страны 45 российских дипломатов.

Об этом сообщает портал Onet.pl со ссылкой на источники в польском правительстве.

Отмечается, что российских дипломатов планируют выслать за деятельность, которая, по мнению польского правительства, не соответствует их дипломатическому статусу.

По данным портала, в связи с этим в МИД Польши вызвали посла России Сергея Андреева.

Российское посольство в Варшаве подтвердило вызов посла в МИД, но отказалось комментировать сообщение о планируемой высылке дипломатов.

Ранее, в соцсетях сообщалось о дыме над посольством РФ в Варшаве. Такой же дым наблюдал корреспондент “Славянского Сакраменто” над зданием Генерального консульства РФ в Сан-Франциско накануне его закрытия в 2017 г.