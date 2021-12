Вашингтон подал судебный иск против организаций, участвовавших в нападении на Капитолий 6 января

Согласно иску, «это был скоординированный акт местного терроризма», передает Александр Яневский из VOA.

Федеральный округ Колумбия подал судебный иск на праворадикальные группы «Гордые парни» (Proud Boys) и «Хранители клятвы» (Oath Keepers), а также более 30-ти физических лиц, участвовавших в атаке на Капитолий 6 января 2020 года.

По утверждению подателей иска, обвиняемые вступили в преступный сговор и составили заговор с целью помешать утвердить результаты президентских выборов и «инициировать второй президентский срок Дональда Трампа», и что это был «не протест и не марш. Это был скоординированный акт местного терроризма».

Выступая на брифинге у Капитолия, генеральный прокурор Федерального округа Колумбия Карл Расин заявил журналистам, что члены Proud Boys и Oath Keepers нанесли как физический, так и финансовый ущерб Вашингтону и его жителям, добавив, что город будет требовать применения «суровых» финансовых санкций к ответчикам.

«События шестого января прошлого года травмировали этот город, его жителей и всю нашу страну, и, что немаловажно, основная тяжесть этой безжалостной атаки пришлась на смелых сотрудников правоохранительных органов, в том числе мужчин и женщин из полиции округа Колумбия», – заявил генпрокурор округа Колумбия.

«Мы подаем первый иск против “Гордых парней”, “Хранителей клятвы” и против более 30 их лидеров и членов за сговор с целью терроризировать Округ Колумбия, за незаконное вмешательство в мирную передачу власти в нашей стране и за нападения на наши правоохранительные органы», – подчеркнул он.

Цель иска – возмещение затрат на развертывание примерно 1 100 вашингтонских полицейских, направленных на помощь сотрудникам полиции Капитолия и другим представителям правоохранительных органов, защищавшим Капитолий. Генпрокурор Расин добавил, что он также стремится взыскать расходы на лечение и оплачиваемый отпуск, которые потребовались после штурма более чем 65 полицейским, получившим ранения и травмы, и более чем тысяче человек, обратившимся за медицинской помощью.

В иске упоминается «Закон о Ку-клукс-клане» 1871 года, который позволяет обращаться в суд по делам о нарушениях гражданских прав. Закон использовался для преследования экстремистских групп. При этом в иске не фигурируют ни бывший президент США Трамп, ни члены его администрации.

Научный сотрудник Института изучения войны и мира при Колумбийском университете Линкольн Митчелл (Lincoln Mitchell, Arnold Saltzman Institute of War and Peace Studies of Columbia University) отмечает: организаторы демонстрации должны понести финансовые потери за нанесенные убытки, если таковые имеются.

«Многие почувствовали, что Вашингтон принял на себя всю тяжесть жестоких и пугающих событий 6 января, но виновные действительно не понесли ответственности за совершенное. Да, была горстка людей, которых приговорили к тюремному заключению, и есть специальный комитет Палаты представителей (который проводит расследование – ГА), но правые расистские организации, которые действительно стояли за этим нападением, не понесли ответственности, как и те, кто их финансирует» – считает эксперт.

Отдельные иски к Proud Boys и Oath Keepers ранее подали также несколько полицейских, защищавших Капитолий, и членов Конгресса.

Адвокаты, защищающие нескольких из фигурантов иска, поданного властями Вашингтона, пока не ответили на запрос о комментарии. И пока неясно, повлечет ли процесс за собой какие-либо финансовые взыскания с участников штурма. Расин и другие должностные лица выразили надежду на то, что иск послужит предупреждением для других экстремистских групп.

«Послание медленно доносится лицам, причастным к событиям 6 января, о том, что, если вы делаете нечто подобное, врываетесь в столицу и угрожаете, вас могут привлечь к ответственности», – отметил Линкольн Митчелл.

По его словам, главной особенностью событий 6 января является то, что это не была мирная демонстрация: участники прорвались в федеральное здание и намеревались убить других людей.