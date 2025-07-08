Техас охвачен трагедией: в округе Керр — массовые жертвы после наводнения

Округ Керр, Техас, оказался в центре разрушительного наводнения, которое обрушилось в День независимости, 4 июля. Стихия унесла десятки жизней и вызвала чрезвычайную ситуацию, масштабы которой продолжают расти.

По последним данным на утро 8 июля подтверждена гибель 104 человек. Продолжаются поиски нескольких десятков девочек и одного вожатого из лагеря Camp Mystic, которые до сих пор числятся пропавшими.

Ситуация остаётся крайне тяжёлой. Шериф округа Ларри Лейта сообщил, что трасса TX39 закрыта, движение разрешено только экстренным службам и жителям пострадавших районов. Спасатели и волонтёры продолжают прочёсывать территорию в поисках выживших и погибших.

7 июля в округ прибыл сенатор Техаса Тед Круз. На пресс-конференции он поблагодарил местных жителей за стойкость и самоотверженность, а спасателей — за героическую работу. Он отметил, что президент Дональд Трамп, узнав о масштабах трагедии, пообещал: «Что бы ни понадобилось — ответ “да”».

Круз подчеркнул: «Мы справимся. Техас справится. Мы пройдём через это вместе».

Однако днём произошёл опасный инцидент: частный дрон, запущенный в закрытой воздушной зоне, столкнулся с вертолётом, участвующим в спасательной операции. Экипажу удалось совершить аварийную посадку, обошлось без пострадавших, но вертолёт выведен из строя. Власти напоминают: над округом действует запрет на полёты. Запуск дронов строго запрещён и может повлечь уголовную ответственность.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship