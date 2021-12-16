СМИ: В Калифорнии двоечников, возможно, не будет

Педагоги штата рассматривают простой способ улучшения школьных показателей, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Плохие табели, возможно, скоро уйдут в прошлое в Калифорнии, где некоторые из крупнейших школьных округов планируют отказаться от оценок «плохо» (D) и «не сдано» (F), сообщил специализированный образовательный портал EdSource.org.

На сайте говорится, что школьные округа Лос-Анджелеса, Санта-Аны, Окленда, Сакраменто-Сити и другие решили ограничить использование оценок D и постепенно отказаться от F.

В публикации говорится, что старшеклассники, которые провалят тест или домашнее задание, могут рассчитывать на пересдачу или получить дополнительное время на выполнение работы.

Идея состоит в том, чтобы побудить учащихся изучить материал курса, чтобы они не сходили с колеи из-за низкой оценки, что может лишить их права поступления в Университет Калифорнии и Университет штата Калифорния, отметил EdSource.

Студенты, которые не усвоили материал, не сдали итоговый экзамен или не выполнили домашнее задание до конца семестра, получат оценку «не завершено».

Как и в России, в США используется пятибальная система. Но, в отличие от России, в США для обозначения оценок используются буквы. Так, А означает «отлично», а F «не сдано».

В большинстве американских школ оценка D являетсвя проходным баллом. Тем не менее, она считается плохой и может повлиять на поступление в колледж.