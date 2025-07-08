Техас продолжает ликвидировать последствия разрушительного наводнения, которое обрушилось на штат в праздничные выходные 4 июля. По последним данным, число погибших достигло 110 человек, более 170 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил губернатор Грег Эбботт на пресс-конференции в городе Хант.

Губернатор отметил, что сейчас главная задача властей — найти всех пропавших. По его словам, поисково-спасательные операции будут продолжаться до тех пор, пока не будет найден каждый. Эбботт также подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в 15 округах штата.

Власти Техаса задействовали более двух тысяч сотрудников служб экстренного реагирования и свыше 1100 единиц техники. Более 20 государственных ведомств участвуют в ликвидации последствий стихии. Жителям пострадавших районов рекомендуется сообщать информацию о пропавших родственниках и знакомых по специальному телефону или электронной почте. При этом губернатор предупредил, что за ложные сообщения предусмотрена уголовная ответственность.

Перед пресс-конференцией губернатор и спикер Палаты представителей Техаса Дастин Бэрроуз совершили воздушный осмотр затопленных территорий, чтобы оценить ущерб и определить необходимые меры поддержки. Власти также обсуждают новые инициативы по защите населения и инфраструктуры от подобных катастроф в будущем.

Губернатор сообщил, что президент Дональд Трамп утвердил предоставление федеральной помощи в рамках объявления крупной чрезвычайной ситуации. Жителям рекомендуется следить за инструкциями местных властей и пользоваться ресурсами, размещёнными на официальном портале штата.