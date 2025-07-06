В Калифорнии обнаружены останки 7 человек на месте взрыва склада фейерверков, идут контролируемые взрывы

В округе Йоло, Калифорния, продолжаются работы на месте мощного взрыва склада фейерверков, который произошёл в районе Эспарто/Мэдисон. В результате пожара и взрывов здание склада было практически уничтожено, а на месте происшествия были обнаружены человеческие останки.

Идентификация жертв пока не проведена, власти продолжают поисково-спасательные работы и контактируют с семьями пропавших без вести.

На месте продолжается контролируемая ликвидация опасных материалов. Операцию проводят специалисты CAL FIRE, федеральное агентство ATF и региональные взрывотехники. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие: громкие звуки, дым и запах гари в районе — часть контролируемого процесса. Работы продлятся до конца дня, угрозы для населения нет.

Расследование причин взрыва продолжается. Район происшествия остаётся закрытым для посетителей, эвакуация в ближайших домах частично сохраняется. Власти просят жителей избегать этого района, чтобы не мешать работе экстренных служб.