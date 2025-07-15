В Северной Каролине раскрыта международная схема мошенничества с участием граждан Молдовы и России

В округе Пендер раскрыта масштабная схема отмывания денег, в которой, по данным следствия, участвовали граждане Молдовы и России. Об этом сообщили в Управлении шерифа округа Пендер и Бюро расследований штата Северная Каролина (SBI).

В Роли был задержан Валентин Вырлизану — один из предполагаемых организаторов преступной схемы. Его арест прошёл при содействии местной полиции. Против него выдвинуты обвинения в тяжких преступлениях, включая отмывание денег, мошенничество, сговор и незаконное использование государственных компьютерных систем. Вырлизану был помещён в следственный изолятор округа Пендер и освобождён под залог в размере 25 тысяч долларов.

Ордер на арест также выдан на его брата — Василе Вырлизану, который пока находится в розыске. SBI призывает граждан, располагающих информацией о его местонахождении, обратиться к властям по телефону 910-939-6200.

Следствие установило, что мошенническая схема действовала под названиями Specialty Vehicles of Tulsa и Bonucci Auto of Arizona. Злоумышленники размещали в интернете объявления о продаже коллекционных автомобилей, принимали оплату, но транспортные средства покупателям не доставлялись. По предварительным оценкам, сумма похищенных средств достигла 3 миллионов долларов.

В расследовании приняли участие несколько правоохранительных органов штата, включая управления шерифов округов Пендер и Франклин, полицейские департаменты Роли и Зебулона, а также несколько региональных подразделений SBI.

Власти призывают всех, кто мог пострадать от действий этих лиц или компаний, незамедлительно связаться с органами правопорядка.

