Пожилая пара сдала полиции русскоязычного подозреваемого, запершегося в их машине

Мужчина из Сакраменто заперся в машине жертвы после того, как был пойман на грабеже гаража днем 12 октября.

Пожилая пара, живущая на Крамер-роуд в Норт-Оберн (North Auburn), была разбужена громким шумом, доносившимся из их гаража. Когда муж пошел на разведку, он нашел в своем гараже неизвестного мужчину. Пострадавшие вошли внутрь, чтобы позвонить в службу 911. Когда они вернулись на улицу, чтобы ждать помощников шерифа, они обнаружили, что подозреваемый прячется в их машине с запертыми дверями.

Пострадавшие держали подозреваемого в автомобиле до прибытия помощников шерифа, которые опознали его как 32-летнего Романа Мигашкина из Сакраменто. У Мигашкина был неисполненный ордер округа Сакраменто. На деке потерпевших помощники шерифа обнаружили украденный велосипед, который оставил там Мигашкин. При его обыске были обнаружены стеклянная курительная трубка, метамфетамин и несколько предметов из машины жертвы. Мигашкин был арестован за кражу со взломом, хранение похищенного имущества, хранение метамфетамина и принадлежностей для наркотиков.