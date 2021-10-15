Home Видео Елена Брэнсон: “На пороге было около 30 агентов ФБР” ВидеоНовостиЖизньИнтересные новостиСтатьиФоторепортажи Елена Брэнсон: “На пороге было около 30 агентов ФБР” Oct 15, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ РФ не оставит без внимания попытки разгрома организации соотечественников в США “Я не против быть агентом Кремля!” ФБР расследует представителей русской диаспоры в США? Лидеры «российских соотечественников» из США потянулись в Россию Председатель Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) США Елена Брэнсон рассказала в интервью RT о “преследованиях” со стороны американских спецслужб по отношению к русскоязычным активистам