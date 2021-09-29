Отмазаться от прививки в США по религиозным причинам будет очень сложно. Во многом это решение зависит от здравого смысла работодателя. Возможно, какие-то разногласия закончатся в суде.

Удовлетворение религиозных требований и исключений на рабочих местах базируется на законе 1964-го года, который, в частности, запрещает религиозную дискриминацию. Работодатель обязан предоставить разумные условия работы для религиозных людей, если это не мешает работе.

Прежде всего, работодатель должен установить, насколько искренне работники придерживаются своих религиозных убеждений. В контексте вакцинации от КОВИДа, работодатель может потребовать информацию о прививках от других заболеваний или как часто работник посещает церковь. При этом мнение религиозных лидеров не имеет большого значения, хотя все основные религии выступили в поддержку вакцинации. И даже если религиозность работника искренняя, работодатель сам решает, какие особые условия он может предоставить.

Например, глава Региональной Системы Здравоохранения в городе Конуэй, штат Арканзас, Мэтт Трауп дал разрешение 45 работникам не вакцинироваться. Они отказывались делать прививку, потому что на каком-то этапе вакцины тестировались на копиях клеток, добытых в результате абортов, проведенных десятки лет назад (в самих вакцинах нет никаких клеток). Тогда Трауп разослал этим работникам список из 28 распространённых лекарств, которые тоже тестировались на этих же клетках эмбрионов, в том числе болеутоляющие (Тайленол, Мотрин, Аспирин, Ибупрофен), лекарства от аллергии (Бенадрил, Кларитин), лекарства для желудка (Тамс, Пепто Бисмол) и другие. Религиозные работники были обязаны подписать документ, что они не пользуются и не будут пользоваться ни одним из этих лекарств. Когда работники всё равно отказались вакцинироваться, Трауп сообщил, что им придётся тестироваться раз в неделю.

Другие работодатели отказались делать подобные исключения. Авиакомпания United Airlines создала “условия” для работников, подавших на религиозные “отмазки”, отправив их в неоплачиваемый отпуск. Работники подали в суд, но исторически в подобных исках выигрывает работодатель. С точки зрения авиакомпании, невакцинированные работники ставят под угрозу весь бизнес.

Dmitry Abramson