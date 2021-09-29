Home Видео Украинский епископ осудил разврат славянских церквей Америки ВидеоИнтервьюИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиЭксклюзив Украинский епископ осудил разврат славянских церквей Америки Sep 29, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Бондарук Петр просит прощения за мошенничество и… идет евангелизировать в тюрьму Пастор Адам Бондарук уходит в отставку, а его сын – в тюрьму Сын епископа Бондарука снова идет в тюрьму Твердая сила Кремля в славянских церквях Сакраменто Епископов Бондарука и Хомича призвали к покаянию и благоразумию Начальствующий епископ Объединённой церкви христиан веры евангельской (ОЦХВЕ) Георгий Бабий комментирует епископство Адама Бондарука, безбожную семью епископа ХВЕ Америки и рассуждает о судебных процессах служителей в светских судах