ФБР “накрыло” сеть русских аптек в Нью-Джерси

Сын владельца аптеки, 34-летний Алекс Флейшмахер из Морганвилля, штат Нью-Джерси, признал свою роль в схеме отката на 24,8 миллиона долларов и сговоре на 9 миллионов долларов с целью обмана IRS, сообщает Департамент Юстиции.

Флейшмахер вступил в сговор с семью лицами, чтобы получать и выплачивать откаты, трое из которых ранее были обвинены в заменяющем обвинительном заключении: Самуэль «Сэм» Хаймов и Яна Штиндлер, Рубен Севумянц. Среди других предполагаемых участников схемы были его отец Игорь Флейшмахер, Эдуард «Эдди» Штиндлер.

Согласно судебным документам: аптеки Prime Aid, которые сейчас закрыты, работали в офисах в Юнион-Сити и Бронксе, штат Нью-Йорк, в качестве «специализированных аптек», где производились дорогостоящие лекарства, используемые для лечения различных заболеваний, включая гепатит С, болезнь Крона и ревматоидный артрит.

Чтобы получить большее количество рецептов, Хаимов, Яна Штиндлер, Игорь Флейшмахер, Алекс Флейшмахер, Севумянц, Эдди Штиндлер и другие сотрудники Prime Aid платили откаты и взятки врачам и работникам врачей, чтобы побудить врачебные кабинеты направлять рецепты на лекарства в Аптеки Prime Aid.

С 2008 по август 2017 года эти взятки включали в себя дорогую еду, дизайнерские сумки и платежи наличными, чеками и телеграфными переводами. Рецепты, которые только одна из медицинских практик Нью-Джерси направила Prime Aid Union City в рамках схемы, привели к выплатам Medicare и Medicaid Prime Aid Union City в размере примерно 24,8 миллиона долларов.

Согласно Департаменту Юстиции, с 2011 по август 2018 года Алекс Флейшмахер тайно брал в аптеках Prime Aid чеки на возмещение страховых расходов на общую сумму миллионы долларов. С помощью своих заговорщиков Алекс Флейшмахер обналичил чеки в бруклинских компаниях по обналичиванию чеков или перенаправил их через канадские банковские счета обратно на счета в США, которыми он владел. Он скрывал эти средства и не указывал их в своих налоговых декларациях, что привело к налоговым убыткам в размере 9,1 миллиона долларов.

Обвинения в сговоре и уклонении от уплаты налогов, по которым Алекс Флейшмахер признал себя виновным, влекут за собой максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа в размере 250 000 долларов.