Вакцины сильнее вируса или несогласных с прививками излишне демонизируют?

В связи с распространением COVID из-за высокой трансмиссивности варианта Дельта четыре медицинских эксперта – доктор Моника Ганди, профессор в UCSF (Dr.Monica Gandi, professor of Medicine), доктор медицины в Детской больнице Калифорнийского университета в Дэвисе Тиффани Дженэ Джонсон (Tiffani Jenae Johnson, MD, M.Sc UC Davis Children’s Health hospital), главный вирусолог Техасского университета A&M – Глобального исследовательского комплекса здравоохранения Бен Ньюман (Ben Neuman, Chief virologist at Texas A&M University, Global Health Research Complex), доктор медицины Калифорнийского университета в Дэвисе Дали Фэн (Dali Fan, Phd UC Davis Health) – обсудили ключевые вопросы о вакцинации она еженедельной конференции EMS: насколько вакцины эффективны, кому нужна ревакцинация (3 доза вакцины) и почему, как ускорить вакцинацию до того, как появится новый вариант вакцинации.

Все специалисты единогласно заявили, что вакцины работают, они действенны и надежны. Доктор Моника Ганди сразу сделала акцент на 2 аспектах: первый – несмотря на то, что есть случаи заражения среди привитых людей, у вакцинированных нет тяжелого течения болезни или госпитализаций. И второй – вариант Дельта очень заразен, поэтому маски нужно носить для предотвращения его распространения и чтобы не подвергать опасности непривитых людей.

Доктор Моника Ганди пояснила, что в Индии из-за низкого уровня вакцинации вариант Дельта привел к заражению и смертям сотен тысяч людей. Для сравнения она привела Великобританию с ее высоким уровнем вакцинации, указав, что несмотря на распространение варианта Дельта количество госпитализаций остается небольшим. Так же и в США: в некоторых регионах с высоким уровнем вакцинации (например, Район Залива Сан-Франциско, Вермонт и др.) количество госпитализаций находится на контроле в отличие от регионов со значительным количество непростых жителей (например, Арканзас, Миссисипи, Луизиана и др.). Поэтому доктор убеждена, что только вакцины могут помочь справиться с вирусом.

Доктор Ганди рассказала о 6 стратегиях, которые, по ее мнению, могут быть применимы в текущих условиях:

1 Обязательное требование вакцинации

2 Информирование на уровне сообществ

3 Доставка вакцин туда, где находятся люди – аптеки, рабочие места и др., чтобы они были доступными,

4 предоставление выходного для вакцинации

5 Бесплатный транспорт и уход за детьми

6 Паспорта вакцинации

В Калифорнии уже введены обязательные требования вакцинации для работников ряда сфер: медработники, учителя, госслужащие. По словам доктора Ганди, некоторые техногиганты ввели требования вакцинации или регулярное тестирование для своих работников, например Facebook и Apple.

Детский врач, доктор Тиффани Дженэ Джонсон убеждена, что вакцинация помогает вернуться обратно к нормальной жизни. Она подчеркнула, что когда речь заходит о невакцинированных жителях, то необходимо помнить, что это не только сомневающиеся, но в том числе и дети, которые в принципе не могут привиться. Он сказала, что у более 4 миллионов детей подтвердился COVID-19 и количество заболевших детей увеличивается.

Кроме того, по словам доктора, есть объективные барьеры, препятствующие вакцинации: не у всех жителей есть интернет, чтобы назначить визит; проблема с транспортом для людей без личного автомобиля; люди с низким доходом потеряют заработок, если не пойдут на работу и др. Кроме этого продолжает гулять дезинформация о вирусе и вакцинах.

Доктор Тиффани убеждена, что важно строить диалог с невакцинированными жителями, но не нужно их демонизировать, тыкать пальцами или обвинять, иначе диалога не будет. Она указала на то, что прежде, чем требовать вакцинацию от обычных граждан, нужно убедиться, что все медработники привились. В противном случае, как она считает, доверие к вакцинам не будет, если сами медики их избегают.

Вирусолог доктор Ньюман подтвердил, что вариант Дельта чрезвычайно заразен, также, по его словам, 2-этапные вакцины (2 дозы) более действенны, чем вакцины, которые требуют только одну дозу.

Вирусолог из Техаса рассказал о различных исследованиях в пользу действенности вакцин. В частности, в Канаде исследователи обнаружили, что смертность от COVID-19 среди вакцинированных людей сократилась на 78%-95%. А израильские исследователи обнаружили, что вакцинированные люди на 80-90% меньше распространяют вирус, чем невакцинированные.

Доктор Дали Фэн рассказал про ревакцинацию, т.е. получение 3-й дозы, о которой много говорят в последнее время. Он подчеркнул, что прежде всего нужно сделать первоначальную прививку. Ревакцинация может потребоваться, если полученный иммунитет убывает.

Что касается самого иммунитета, то есть 2 типа адаптивный (появляются антитела), длится до 6 месяцев, менее эффективен против Дельта варианта, и клеточный, который развивается на клеточном уровне.

Ревакцинация может потребоваться жителям старше 65 лет, людям с ослабленным иммунитетом, обитателям домов для престарелых, медработникам. Но по мнению FDA и CDC, ревакцинация пока не требуется полностью вакцинированным американцам. По мнению доктора Дали Фэна, нужно больше данных, чтобы дать ответ на вопрос о необходимости ревакцинации.

Елена Кузнецова, SlavicSac.com