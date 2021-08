Выборы по отзыву губернатора Калифорнии 14 сентября: что следует знать?

14 сентября в Калифорнии пройдут выборы по отзыву губернатора Гэвина Ньюсома и, возможно, в тот же день будет избран новый губернатор из списка из 46 кандидатов.

Секретарь штата Ширли Нэш Уэбер (Shirley Nash Weber) на этом первом брифинге для СМИ рассказала детали, которые необходимы для информирования: когда ожидать отправки бюллетеней по почте, о количестве кандидатов, когда избирательные участки будут открываться и закрываться.

В первую очередь Секретарь Ширли Уэбер призвала всех обязательно воспользоваться своим правом голоса и проголосовать, она поделилась опытом своих родителей, которые не имели права голоса в прошлом из-за того, что они черные.

Это первые за последние 20 лет выборы в Калифорнии по отзыву губернатора. Причина проведения выборов – одобренные офисом секретаря штата петиции по отзову губернатора набрали необходимое количество голосов. Офис секретаря штата признал 26 апреля 2021 года, что нужное количество во подписей собрано, и 1 июля лейтенант-губернатор объявила о проведении выборов, которые пройдут 14 сентября.

Что будет в бюллетенях?

Будет 2 вопроса, ответы на которые будут считаться отдельно:

1. Вы хотите, чтобы губернатор был отозван? (Главный вопрос)

Если более 50% ответов будет “Нет”, то губернатор отозван НЕ будет.

Если более 50% голосов будет “Да”, то, соответственно, губернатор будет отозван.

2. Кто должен заменить губернатора?

Любой кандидат, который наберет простое большинство голосов, заменит губернатора в случае положительного решения калифорнийцев по поводу отзыва.

В бюллетене будут имена 46 кандидатов, полный список которых можно посмотреть здесь. Согласно закону, действующий губернатор не имеет право заявить свою кандидатуру среди кандидатов.

По поводу процедуры голосования, Секретарь Уэбер уточнила, что в первую очередь нужно быть зарегистрированным локальным избирателем. Избирателям необходимо проверить свою информацию и изменить ее в самое ближайшее время, если она не соответствует вашему фактическому положению. Округа начнут рассылать избирательные бюллетени до 16 августа. Зарегистрироваться для голосования необходимо не позднее 30 августа.

По почте все зарегистрированные избиратели получат бюллетени для голосования. Проголосовать можно будет также через USPS, как это было во время президентских выборов. Секретарь Уэбер заверила, что этот способ голосования надежен и безопасен, штат использует многоуровневый подход защиты бюллетеней. Голосовать можно и традиционным способом, придя лично на избирательный участок, или через drobox, подробнее о способах голосования и требованиях смотрите здесь.

Каждый избиратель может проверить, где находится его бюллетень, воспользовавшись функцией Where is my ballot?

Секретарь Уэбер резюмировала даты, которые важны в рамках предстоящих выводов:

Август, 16: Округа разошлют бюллетени

Август, 24: последний день для выхода гида “Voter Information Guide”

Август, 30: последний день для регистрации избирателей онлайн

Сентябрь, 7: последний день, когда друга должны выслать бюллетени для голосования по почте

Сентябрь, 14: День выборов с 7:00 утра до 8:00 вечера

Сентябрь, 16 – Октябрь, 14: подсчет голосов

Октябрь, 22: Секретарь штата выдаст свидетельство об избрании в случае избрания нового губернатора

Отвечая на вопросы журналистов, Секретарь штата подчеркнула, что отзыв губернатора с поста не связан с тем, что он не исполняет свои обязательства или профнепригоден. Если калифорнийцы решат, что хотят видеть иного губернатора, но не Гэвина Ньюсома, то новый губернатор будет руководить штатом оставшееся время от срока правления действующего – до плановых выборов в 2022 году.