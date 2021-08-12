Сенатор Сандерс: Mои идеи «стали общепринятыми»

Законодатель заявил об этом после одобрения Сенатом бюджетного плана по развитию социальной инфраструктуры, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Сенатор Берни Сандерс, бывший кандидат в президенты США, который вел кампанию на платформе демократического социализма, заявил, что его идеи завоевали популярность в стране и стали «общепринятыми».

«Идеи, о которых я говорил, когда баллотировался в президенты в 2016 году, пять лет назад, считались радикальными», – сказал Сандерс в интервью газете USA Today.

Теперь же, по его словам, «они действительно стали общепринятыми».

Заявление Сандерса прозвучало после того, как Сенат одобрил исторический бюджетный план стоимостью 3,5 триллиона долларов, который считается крупнейшим расширением американской системы социальной защиты с 1930-х годов.

План предусматривает появление бесплатных детских садов и общественных колледжей, оплачиваемых отпусков по семейным обстоятельствам, налоговые зачеты на детей и расширенные льготы по программе медицинского страхования Medicare для пожилых.

Он также предусматривает возможность получения гражданства для нелегальных иммигрантов.