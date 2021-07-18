Home Видео Вирусолог о коронавирусе, масках и вакцинации ВидеоНовостиЖизньЗдоровьеИнтервьюИнтересные новостиСтатьиТехнологииФоторепортажиЭксклюзив Вирусолог о коронавирусе, масках и вакцинации Jul 18, 2021 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ В США растет заболеваемость среди непривитых людей Клиники Сакраменто пытаются развеять сомнения русскоязычного сообщества по поводу вакцинации от COVID-19 60% американцев считает, что у них хорошая и процветающая жизнь 60% американцев одобряют работу президента Джо Байдена COVID-паспорта начали действовать в Евросоюзе Научный сотрудник Университета Сан-Франциско Петр Лидский в интервью “Славянскому Сакраменто” о работе с коронавирусом и вакцинации