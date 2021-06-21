Россия возобновляет авиасообщение с США и другими странами

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Решение о возобновлении авиасообщения принято по итогам состоявшегося обсуждения и “с учётом эпидобстановки в отдельных странах”.

Как сообщается, с 28 июня “будет возобновлено воздушное сообщение с США по маршрутам Москва – Вашингтон и Москва – Нью-Йорк с частотой 2 рейса в неделю”.

Российские здравоохранительные структуры также рекомендуют гражданам перед полётом пройти вакцинацию для дополнительной защиты от COVID-19.