Русскоязычные иммигранты обвиняются в нарушении Закона о контроле за экспортом оружия

Пять русскоязычных иммигрантов обвиняются в сговоре с целью незаконного экспорта в Россию оборонных изделий, в частности, тепловизоров и очков ночного видения, без лицензии в нарушение Закона о контроле за экспортом оружия. Также соучастники обвиняются в сговоре с целью контрабанды тепловизионных устройств из Соединенных Штатов и предоставления ложной экспортной информации для сокрытия своей деятельности.

Двое обвиняемых арестованы 17 июня в штате Иллинойс: это Елена Шифрин, 59 лет, и Владимир Придача, 55 лет. В настоящее время они освобождены под залог в размере $100 000. Трое других обвиняемых – Борис Полосин из России; Владимир Гохман из Израиля и Игорь Панчерников, гражданин Израиля, который во время большей части схемы проживал в Короне, Калифорния.

Обвинительный акт описывает почти четырехлетнюю схему, по которой обвиняемые приобретали десятки тепловизоров, стоимость большинства из которых составляет от $5 000 до $10 000 долларов. Ответчики якобы получили многие предметы под вымышленными именами, ложно заверяя продавцов, что они не будут экспортировать эти предметы за пределы Соединенных Штатов. Затем, согласно обвинительному заключению, тепловизоры были экспортированы сообщникам, находящимся в России.

При перевозки тепловизоров и очков ночного видения через границу ни один из ответчиков не получил необходимых экспортных лицензий на экспорт оборонных изделий в Россию.

Обвинение в сговоре с целью нарушения Закона о контроле за экспортом оружия в случае доказательства вины влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Обвинение в сговоре предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.