Ситуация с Эндрю Куомо развивается стремительно и заслуживает более детального рассмотрения. Сразу два скандала подорвали политическую карьеру популярного губернатора Нью-Йорка. Хор тех, кто требует отставки Куомо, продолжает расти. Однако среди русскоговорящих демократов и к ним примкнувших оказалось очень много защитников губернатора.

На сегодняшний день 7 человек выдвинули обвинения против Куомо. Всё началось с Линдзи Бойлан. Когда она узнала в декабре, что Куомо могут предложить позицию генерального прокурора, она послала твит: “Да, [Куомо] сексуально домогался меня в течение многих лет. Многие это видели и ничего не делали [. . .]”. Шарлотт Беннетт увидела этот твит и поддержала Бойлан.

В ответ на обвинение кто-то из администрации Куомо анонимно поделился с журналистами личным делом Бойлан. В документах описывалось, что Бойлан уволилась после того, как несколько темнокожих сотрудниц обвинили её в непрофессиональном поведении, оскорблениях, унижениях и разговорах на повышенных тонах.

Обнародование личного дела бывшего работника само по себе нелегально, но это возымело нужный эффект. Доверие к Бойлан было подорвано: бывший сотрудник со своими собственными проблемами на работе обвиняет бывшего начальника. Сама Бойлан отказалась разговаривать с журналистами, а значит скандал на тот момент удалось замять.

Возможно на этом всё бы и закончилось, если бы не второй скандал со смертями в домах престарелых. О деталях этого скандала нужно писать отдельно. Ключевой момент наступил, когда 11-го февраля Куомо позвонил члену ассамблеи штата Нью-Йорк Рону Киму из Квинза. По словам Кима, губернатор угрожал ему, в том числе словами «я тебя уничтожу». Жена Кима, услышав часть разговора, была доведена до слёз.

Когда Куомо стал отрицать детали разговора с Кимом, Линдзи Бойлан решила опубликовать свою полную историю работы на губернатора. 24-го февраля она описала политику угроз и сексуальных домогательств в администрации Куомо. И дело было не только в самом Куомо, но и в его окружении, в том числе в женщинах, которые прикрывали его поведение.

Бойлан пишет, как губернатор искал возможности дотронуться до неё: низ спины, ноги, руки. 14-го декабря 2016-го года начальница Бойлан послала ей письмо: «он [Куомо] сказал, чтоб ты нашла фото Лизы Шилдс. Вы выглядите как сёстры. Только ты более красивая сестра». Шилдс была бывшая подружка губернатора. Вскоре Куомо начал называть Линдзи именем своей бывшей подруги Лизы.

В 2017-м году Куомо предложил Бойлан поиграть в покер на раздевание. В 2018-м году он насильно поцеловал её в губы. В промежутках между этими инцидентами были и более «безобидные» случаи, которые описывает Бойлан, дополняя картину.

27-го февраля газета Нью Йорк Таймс опубликовала статью о Шарлотт Беннетт. В статье Беннетт рассказывает, как в июне прошлого года Куомо задавал ей вопросы личного сексуального характера. Он спрашивал были ли у Беннетт, которой было 22, отношения с мужчинами намного старше неё. Параллельно Куомо, которому 63 года, делился, что возраст для него не имеет значения, и он готов встречаться с двадцатилетними. Эти разговоры создали у Беннетт абсолютно обоснованный страх, что губернатор хочет с ней переспать.

Беннетт рассказала об этом Джилл ДеРосиер, заместителю Куомо. В течение недели её перевели в другой отдел подальше от губернатора. Беннетт рассказала о случившемся адвокату губернатора Джудит Могул. Беннетт также пожаловалась своим родственникам и друзьям.

В июне Беннетт отказалась продолжать расследование. Но когда она увидела обвинения Бойлан, она поняла, что не может больше стоять в стороне.

Сначала Куомо отрицал обвинения, но 28-го февраля он опубликовал заявление, в котором он пишет:

“На работе иногда мне кажется, что я играю и шучу, что мне кажется смешным. Иногда я подшучиваю над людьми, по моему мнению, добродушными способами. Я делаю это публично и наедине. Вы видели, как я делаю это на брифингах сотни раз. Я подшучивал над людьми по поводу их личной жизни, отношений, вступления или невступления в брак. Я не желаю никого обидеть и только пытаюсь добавить немного легкости и шуток в наше серьезное дело.

Теперь я понимаю, что мое общение, возможно, было бесчувственным или слишком личным, и что некоторые из моих комментариев, учитывая мою позицию, заставляли других чувствовать себя так, как я никогда не предполагал. Я признаю, что некоторые из сказанных мною вещей были неправильно истолкованы как нежелательный флирт. В той степени, в какой кто-то чувствовал это, я искренне сожалею об этом.

Чтобы было ясно, я никогда никого не трогал неподобающим образом и никогда никому не предлагал ничего неподобающего, и я никогда не хотел, чтобы кто-то чувствовал себя неловко, но это обвинения, по которым ньюйоркцы заслуживают ответов.”

3-го марта Куомо выступил на пресс-конференции: «Теперь я понимаю, что действовал так, что люди чувствовали себя неуютно. Это было непреднамеренно, и я искренне и глубоко извиняюсь за это. Я чувствую себя ужасно, и, честно говоря, мне стыдно. Это нелегко говорить, но это правда.”

Многие интерпретируют эти признания по-разному, но лично мне понятно, что какие-то разговоры о сексе с подчинёнными всё же были. Как я писал раньше, если эти разговоры можно было интерпретировать как сексуальные домогательства, то не имеет значения, что на самом деле имел в виду губернатор. Если начальник дал своим подчинённым причины думать, что он ожидает от них сексуальных одолжений, то он уже создал токсичную обстановку на работе.

Если подчинённый ответит на знаки внимания начальства положительно – в любой форме – то любые последующие повышения и продвижения по работе невозможно будет уверенно объяснить заслугами на рабочем месте. Всегда будет стоять вопрос о том, что это результат личных связей с начальником. Это деморализует весь коллектив.

Приведу аналогичный пример. В любой уважающей себя организации начальник не может нанять на работу свою супругу. Это создаёт видимость конфликта интересов и скорее всего не только видимость. По этой же логике, начальник не может заводить отношения с подчинённым. И если отношения переросли из разряда деловых в личные, кто-то из них должен перейти работать в другую организацию.

С другой стороны, если подчинённый будет отказываться от внимания, любые негативные события в карьере можно будет списать на результат нежелания вступать в отношения с боссом. Оказавшись в такой незавидной ситуации, многие подчинённые сами увольняются или просят перевести их в другой отдел. Это ровно то, что описывают пострадавшие в скандале с Куомо.

В результате страдает вся организация. Кадры оказываются на своих позициях не в результате своей квалификации и заслуг, а под влиянием факта наличия или отсутствия личных связей с начальником. В случае с губернатором страдаем мы, налогоплательщики, потому что такая организация всегда будет функционировать не в полную силу.

Лично у меня нет никаких сомнений, что если бы Беннетт согласилась на отношения с губернатором, то как бы Куомо ни притворялся, что шутил, от такого «подарка» он бы не отказался. А раз не согласилась, то Куомо теперь рассказывает, что это были безобидные шутки. Это называется «флирт».

К сожалению, многие выходцы из бывшего Советского Союза не видят проблемы в таком поведении. Они считают, что флиртовать на работе можно, в том числе с подчинёнными, что губернатор тоже человек, мужчина, и у него тоже есть право на личную жизнь. Иногда даже приводятся примеры из СССР, когда романы на работе заканчивались удачно.

Поэтому я предлагаю небольшой тест на эту тему.

Может ли начальник называть свою подчинённую именем своей бывшей подруги?

Может ли начальник предлагать подчинённой сыграть в покер на раздевание?

Может ли начальник старшего поколения спрашивать молодую подчинённую, были ли у неё отношения с кем-то значительно старше неё и рассказывать о готовности начать отношения с кем-то значительно младше?

Я хочу подчеркнуть, что пол участников не имеет никакого значения. Движение MeToo и феминизм не меняют сути конфликта между начальником и подчинёнными.

Поменяйте пол начальника на женский и пол подчинённой на мужской.

Теперь представьте, что все женщины.

И наконец представьте, что все мужчины.

Если вы всё равно ответили «да, может», я не смогу вас переубедить. Могу только попросить посмотреть на это с точки зрения американского общества, где такое поведение со стороны начальника недопустимо. Практически все серьёзные организации требуют обязательного обучения и сертификации курса о сексуальных оскорблениях, не говоря уже о том, что движение MeToo сделало такое поведение ещё более гласным и неприемлемым. Поэтому губернатор не может притворяться, что не знал, как будут расценены его шутки и намёки.

Но и на этом скандалы Куомо не закончились. Анна Руш, которая впервые встретилась с Куомо на свадьбе в сентябре 2019-го года рассказала Нью-Йорк Таймс, что Куомо сначала положил руку на её обнажённую спину. Когда она убрала его руку, губернатор прокомментировал, что она «агрессивная», схватил её двумя руками за обе щеки и спросил, можно ли её поцеловать. Руш не знала, что сказать, но ей удалось вырваться, пока Куомо пытался притянуть её к себе.

Если взять этот инцидент отдельно от всего остального, то можно предположить, что Куомо выпил, или найти ещё какое-то объяснение. Но в контексте всех остальных событий у меня создаётся впечатление, что мы имеем дело, мягко говоря, с не очень адекватным человеком.

Четвёртая женщина, Ана Лисс, работала на Куомо с 2013-го по 2015-й год. И с ней Куомо вёл себя непрофессионально. Он спросил у неё, есть ли у неё мужчина, называл её ласковыми именами, обнял на одном фото и поцеловал руку. Само по себе это обвинение не очень серьёзное, и я бы не концентрировал на нём внимание, но даже оно подчёркивает неподобающее поведение Куомо на рабочем месте.

Пятая женщина, Карен Хинтон, работала на Куомо, когда он возглавлял министерство жилищного строительства и городского развития США. Хинтон тоже подтверждает токсичную обстановку для женщин, работающих на Куомо, и чувствует свою вину за то, что она молчала всё это время. В 2000-м году он позвал её к себе в отель, где пытался её обнять. Она оттолкнула его и покинула комнату. И снова у нас пример Куомо, в котором он не стесняется приставать к своим подчинённым.

Когда Куомо заявил, что у него не было никаких физических контактов, я сразу подумал, что если такие контакты всё-таки были, то теперь обязательно появятся новые пострадавшие, которые знают из собственного опыта, что губернатор обманывает. Свидетель номер 6 смотрела пресс-конференцию Куомо, и её охватили эмоции, когда губернатор заявил, что у него не было физического контакта с подчинёнными. Начальница этой женщины попыталась помочь и спросила причину эмоций. Оказалось, что губернатор позвал её к себе под предлогом того, что ему нужна помощь с сотовым телефоном. Когда они оказались наедине, Куомо стал гладить её под юбкой. Имя женщины не обнародовано, но инцидент расследуется.

Защитники губернатора требуют дополнительных доказательств, хотят подождать результатов расследования и ссылаются на презумпцию невиновности.

Несмотря на попытки администрации Куомо замять скандал с домами престарелых, это дело сейчас расследуют федеральная прокуратура Восточного округа Нью-Йорка и ФБР.

Старания Куомо остановить сексуальный скандал были ещё более интересные. О попытке дискредитировать Линдзи Бойлан я уже писал. Но когда расследование стало неизбежным, губернатор сначала хотел поставить во главе расследования бывшую федеральную судью Барбару Джонс, у которой были прямые связи с близким советником самого Куомо. Когда этот номер не прошёл, Куомо предложил, чтоб его расследовала генеральный прокурор штата Нью-Йорк Латиша Джеймс совместно с главным судьёй штата Джанет ДиФиор, которую сам Куомо назначил на эту должность. Эти очевидные конфликты интересов начинали напоминать скандал Куомо 2014-го года, когда он распустил собственную комиссию по этике, как только эта комиссия стала расследовать друзей губернатора.

И только с третьей попытки Куомо согласился на независимое расследование, как положено по закону Штата: Латиша Джеймс должна сама назначить независимого прокурора. Она назначила бывшего федерального прокурора южного округа Нью-Йорка Джуна Кима и адвоката Анн Кларк, специализирующуюся на дискриминации на рабочем месте. Это очень серьёзные люди, которые знают своё дело и не боятся губернатора.

Результаты обоих расследований помогут ещё глубже разобраться в обвинениях против Куомо. Возможно, они смогут выставить криминальное обвинение против губернатора с последующим судебным процессом и приговором. И в этом контексте презумпция невиновности безусловно главенствует.

Но как граждане, как избиратели, мы не обсуждаем криминальность действий губернатора и не пытаемся посадить его в тюрьму. Мы обсуждаем, хотим ли мы оставлять Куомо у власти. И для этого необязательно, чтобы он формально совершил преступление, доказанное в суде. Как и на выборах, мы можем рассмотреть существующие доказательства и «нанять» другого кандидата на пост губернатора.

Кроме 7 основных обвинений от члена ассамблеи Рона Кима, пяти подчинённых и одной женщины, опубликовано электронное письмо, в котором Бойлан сравнивают с бывшей подругой Куомо, и электронные сообщения 2018-го года, в которых Бойлан жалуется своей маме на губернатора. Со стороны Беннетт сохранились электронные сообщения, подтверждающие встречи Беннетт с замом и адвокатом Куомо, а также переписка с её друзьями по поводу происшедшего (издание Нью Йорк Таймс провело независимую экспертизу, подтверждающую подлинность сообщений Беннетт). Есть фото Куомо и Руш со свадьбы и независимое подтверждение разговора от друга Руш. В СМИ появились ссылки на дополнительных свидетелей, которые пока не готовы выступать публично.

Конечно нельзя не рассматривать политический аспект сложившейся ситуации. В Нью-Йорке проходят самые серьёзные расследования Трампа. И если на посту губернатора окажется трампист, то он теоретически может помиловать нашего бывшего президента.

Но у этой теории сразу два прокола. Во-первых, Нью-Йорк – это очень «синий» штат. Байден выиграл его в 2020-м году 61-38%. В нашем поляризованном обществе навряд ли можно стереть 23% приемущество демократов за два года. Если Куомо подаст в отставку, его место немедленно займёт заместитель губернатора демократ Кэтлин Хоукул. А в 2022-м году «средний» демократ просто не может проиграть трамписту.

Однако, если Куомо не уйдёт в отставку, он навредит своими скандалами всей демократической партии. А если он решится баллотироваться на 4-й срок, то риск победы трамписта реально увеличивается.

Аналогичная ситуация произошла в Алабаме. В 2016-м году Трамп выиграл Алабаму 62-34%. В 2020-м году Трамп выиграл Алабаму 62-37%. Но между президентскими выборами в 2017-м году демократ Даг Джонс победил республиканца Роя Мура. Девять женщин, Девять женщин, в том числе несовершеннолетние, обвинили Мура в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Мур отрицал обвинения, а расследовать их было уже слишком поздно. Я не сравниваю Мура и Куомо, но подобные обвинения могут очень сильно повлиять на результаты выборов.

По результатам одного из последних опросов общественного мнения, 50-35% ньюйоркцев не считают, что Куомо должен подать в отставку немедленно, но эта статистика продолжает ползти вниз. При этом 45-43% не одобряют работу губернатора, что значительно хуже других ньюйоркских политиков, и 52-34% предпочитают выбрать кого-то другого в 2022-м году.

Но ещё более показательно, что многие лидеры демократической партии уже потребовали отставки Куомо: оба сенатора Шумер и Джиллибранд, 18 из 19 членов конгресса, 44 из 103 членов ассамблеи, 23 из 43 сенаторов штата и другие государственные политики вне Нью-Йорка.

Тем не менее у Куомо оказалось очень много лояльных поклонников. Прежде всего они атакуют Линдзи Бойлан. Вместо того чтобы разбираться, почему её личное дело было нелегально опубликовано, критики обсуждают, что она сама обвинялась в непрофессиональном поведении на работе. Кроме того, Бойлан сама баллотируется на пост президента Манхеттена, а значит ей может быть выгодно обратить на себя внимание.

Даже если предположить, что у Бойлан могли быть свои конфликты на работе, это не отрицает её правдивости по отношению к Куомо. Кроме того, выступать против популярного, сильного и мстительного губернатора может быть далеко не самым разумным политическим ходом. И наконец, даже если у Бойлан могли быть какие-то скрытые мотивы, как объяснить все остальные инциденты с губернатором?

Тогда задаётся «классический» вопрос, почему женщины не обвинили Куомо в тот момент, когда он к ним приставал? И почему они обвинили его именно сейчас? На самом деле далеко не каждый может пожаловаться на человека, когда их карьера полностью зависит от него. Беннетт смогла это сделать, и её перевели в другой отдел. Но сложно себе представить, чтобы подчинённый в этой ситуации побежал разговаривать с журналистами.

Интересно, что если бы Бойлан опубликовала обвинения в 2018-м году, она могла бы напрямую подорвать выборы Куомо. Если бы она выступила в 2019-м году, мы бы кричали, что это трамписты уводят разговор в сторону от импичмента Трампа. В 2020-м году мы сказали бы то же самое на основе эпидемии и президентских выборов. В 2022-м году снова будут выборы губернатора. Иными словами, абсолютно ничего особенного нет в том, что обвинения появились именно сейчас. Скорее наоборот – лучше сейчас, чем в любое другое время.

Откуда сразу столько свидетелей? Если мы имеем дело с серийным нарушителем, то пострадавших естественно будет очень много. Но никто не хочет быть первым, потому что это её слово против слова губернатора. К сожалению, этот процесс мы сейчас наблюдали на примере атак на Линдзи Бойлан. И действительно губернатору удалось дискредитировать первого свидетеля и замять эту историю с декабря по февраль. Но, увидев, как машина Куомо атакует Бойлан, некоторые пострадавшие набираются мужества и присоединяются к обвинениям.

Интересно, что для конспирологов не существует правильного количества свидетелей. Одной Бойлан можно не верить, а две – уже подозрительно. И чем больше появляется новых обвинений, тем больше приверженцы Куомо верят, что это всё кем-то организовано. Потому что в любой конспиративной теории, события либо подтверждают её, либо это всё кто-то подстроил.

Причём непонятно, как можно скоординировать показания сразу семи абсолютно разных и независимых свидетелей, ещё и с доказательствами того, что они действительно работали на губернатора, сфотографировались на свадьбе, посылали сообщения и так далее. Но конспирология не нуждается в доказательствах, только в необоснованных подозрениях.

Последний аргумент в защиту Куомо – это аргумент против двойных стандартов. Сколько республиканцев совершили проступки намного хуже Куомо и не испытали никаких последствий?

На эту тему мне запомнилась одна история (со слов моего друга). В парке аттракционов стояла длинная очередь на какую-то американскую горку. Как это часто бывает, кто-то влез в середину очереди, потому что увидел там своего знакомого. Рядом стояла маленькая девочка, которая спросила маму, почему люди влезают без очереди. На что мама ответила: нам прежде всего важно, что МЫ делаем, а не то, что делают все.

Я ушёл из республиканской партии, потому что они отказались от принципов. Я присоединился к демократам, у которых эти принципы есть. Поэтому нужно волноваться только, если двойной стандарт появится у нас, когда нас возмущает непристойное поведение только наших политических оппонентов и когда мы организовываем культ личности вокруг наших политических союзников. То, что делают республиканцы, мы хорошо поняли за последние 4 года.

До недавних событий моё отношение к Куомо было очень положительное. Он спас сотни тысяч человек от эпидемии, мне близки его политические взгляды, и я даже планировал поддержать его на президентских выборах 2024-го года. Но он своими действиями подвёл всех: своих подчинённых, штат Нью-Йорк, демократическую партию и самого себя.

Многие требуют отставки Куомо по разным причинам. Кто-то фокусируется на скандале с домами престарелых. Кто-то возмущён обвинениями в сексуальных домогательствах. С моей точки зрения, дело не в отдельно взятых обвинениях, а в том, что Куомо не стесняется пользоваться своим служебным положением в личных целях. Такому человеку нельзя доверять власть.

Dmitry Abramson