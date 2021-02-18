Губернатора Нью-Йорка обвинили в сокрытии количества жертв COVID-19

ФБР и прокуратура США в Бруклине начали расследование, в ходе которого рассматриваются действия целевой группы губернатора штата Эндрю М. Куомо по коронавирусу при взаимодействии с домами престарелых и другими учреждениями длительного ухода во время пандемии, сообщает Times Union.

Как известно, в марте прошлого года Куомо выпустил пресс-релиз, в котором перечислялись 13 членов созданной целевой группы по коронавирусу, в которую входили поверенный и бывший руководитель аппарата Куомо, уполномоченный по вопросам здравоохранения штата, секретарь губернатора и советник губернатора.

Почти через три недели после объявления целевой группы, департамент здравоохранения штата издал приказ, предписывающий домам престарелых и другим учреждениям долгосрочного ухода, что они должны принимать пациентов, которых выписывают из больниц, даже если у них все еще был положительный результат теста на COVID-19. Это нововведение было вскоре отменено, но тем не менее оно вызвало критику в адрес администрации Куомо, включая утверждения о том, что приказ привел к большому количеству смертельных случаев среди обитателей домов престарелых в Нью-Йорке.

В январе офис генерального прокурора Летиции Джеймс опубликовал отчет о том, что эта практика вероятно увеличила риск заражения COVID-19 в местах скопления людей, и что администрация Куомо задержала сообщение о том, что тысячи дополнительных жителей домов престарелых умерли в больницах после заражения.