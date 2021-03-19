Белый дом: Байден встретится с Путиным «в надлежащее время»

В Кремле, в свою очередь, подтвердили, что предложение Путина о проведении онлайн-переговоров остается открытым, передает Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден, который на этой неделе в интервью ABC News согласился с тем, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей, встретится с российским лидером «в надлежащее время». Агентство «Рейтер» сообщило об этом в пятницу со ссылкой на представителя Белого дома.

«Он (Байден) не собирается отказываться от своих слов, – заявила в беседе с журналистами на борту президентского самолета Карин Жан-Пьер, заместитель пресс-секретаря Белого дома. – Он будет очень откровенен и открыт в отношении (Путина)».

«Президент встретится с президентом Путиным в надлежащее время, – добавила Жан-Пьер, – Президент Байден и президент Путин имеют разные точки зрения в отношении своих стран, но они согласны в том, что мы должны продолжать искать возможности для совместной работы там, где это отвечает нашим общим интересам».

В четверг, в ответ на просьбу прокомментировать вызов российского посла в Москву, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена «намерена придерживаться иного подхода в отношениях с Россией, чем предыдущая администрация». Псаки отметила, что Соединенные Штаты надеются на продолжение продуктивных отношений с Россией.

«Мы будем прямолинейны и конкретны в тех областях, где у нас будет возникать озабоченность», – добавила она.

В четверг Путин предложил Байдену провести в ближайшие дни переговоры в онлайн-режиме. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, как сообщает «Рейтер», подтвердил в пятницу, что предложение Путина о переговорах остается открытым, и что Путин может сделать это в любое удобное для Байдена время, хотя предложение не будет оставаться в силе на неопределенный срок.

Отвечая на вопрос журналиста о возможности «новой холодной войны» между США и Россией, Песков заявил, что Москва всегда надеялась на лучшее, но готовилась к худшему в отношениях с Вашингтоном.