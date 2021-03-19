Сенаторы представили законопроект о военной помощи Украине

Двухпартийная группа сенаторов представила законопроект о партнерстве с Украиной в сфере безопасности, призванный обеспечить стране военную и стратегическую поддержку перед лицом российской агрессии. Об этом сообщает Голос Америки.

Законопроект предусматривает выделение военного финансирования на сумму до 300 миллионов долларов в год, включая летальные вооружения.

Кроме того, предлагается выделять по 4 миллиона долларов в год на подготовку украинских военнослужащих.

Законопроект также ускоряет передачу излишков боевой техники Украине и обязывает Министерство обороны и Госдепартамент отчитываться о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины.

Документ призывает администрацию Джо Байдена назначить специального посланника по Украине, который будет представлять США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами.

Глава сенатского Комитета по международным отношениям Боб Менендес сказал, что законопроект представляет собой «долгосрочный пакет помощи в области безопасности, который демонстрирует приверженность обеих партий интересам безопасности Украины».

Республиканец Джим Риш, высокопоставленный член Комитета по международным отношениям, отметил, что «несмотря на вопиющее нарушение Россией международных законов и обязательств, Украина остается верным партнером США и дает отпор злонамеренному влиянию России в Европе».

Среди других авторов законопроекта – сенаторы Роб Портман, Крис Мерфи, Джон Баррассо и Джин Шахин.