Байден: Куомо должен подать в отставку, если заявления о домогательствах подтвердятся

Президент предположил, что в этом случае дело может закончиться судебным преследованием губернатора Нью-Йорка, сообщает Служба новостей «Голоса Америки».

Президент США Джо Байден заявил, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо должен подать в отставку, если подтвердятся заявления о его сексуальных домогательствах, сделанные несколькими женщинами.

Байдена попросили прокомментировать ситуацию в интервью ABC News, фрагмент из которого был показан во вторник.

Президент утвердительно ответил на вопрос о том, должен ли Куомо подать в отставку, если расследование подтвердит слова нескольких женщин.

«Думаю, что дело, вероятно, также закончится судебным преследованием», – добавил он.

Куомо заявил, что не он не допускал неуместных прикосновений к кому-либо, но признал, что он действовал так, что люди чувствовали себя неловко. Он сказал, что это были непреднамеренные действия, и извинился.