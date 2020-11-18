Губернатор Калифорнии извинился за несоблюдение правил карантина

В ходе прошедшей в понедельник пресс-конференции губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом принес извинения за участие в противозаконной вечеринке, состоявшейся на днях в одном из французских ресторанов Напы.

Фото: YouTube/National Review

Как свидетельствуют источники в окружении губернатора, Ньюсом посетил мероприятие в котором участвовало большее количество человек, разрешенное на сегодняшний день самим же губернатором. На фотографиях, опубликованных критиками демократического губернатора, видно, что также не соблюдается масочный режим.

Ввиду этого происшествия на Ньюсома обрушилась волна критики, однако, губернатор поспешил извиниться за свои действия.

«Я хочу извиниться перед вами, потому что мне нужно проповедовать и практиковать, а не только проповедовать и не практиковать, и я сделал все возможное, чтобы сделать это», – сказал Ньюсом. «Мы все люди. Мы все иногда терпим неудачу».

Остается напомнить, что ввиду очередной волны коронавируса в штате Калифорния в очередной раз ужесточены меры по распространению пандемии.