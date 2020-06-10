В Калифорнии принят закон, финансирующий операции по смене пола для взрослых и детей

В Сенате Калифорнии сегодня принят законопроект, который финансирует предоставление половых гормонов для детей, кросс-половых гормонов и операций по смене пола для взрослых.

Фото: YouTube/Сенат штата Калифорния

California Family Council (некоммерческая образовательная организация, которая защищает и развивает иудейско-христианские принципы в законах Калифорнии) сообщила сегодня о голосовании законодателей штата за создание фонда на деньги налогоплательщиков для предоставления несовершеннолетним и взрослым кросс-половых гормонов и операций.

По словам автора законодательной инициативы Мигеля Сантьяго, законопроект учреждает «LGBT Transgender Wellness Fund», чтобы предоставлять гранты некоммерческим организациям, больницам, медицинским учреждениям (например, Planned Parenthood) и другим поставщикам медицинских услуг, которые предоставляют блокираторы полового созревания: половые гормоны для несовершеннолетних, а также кросс-половые гормоны и операции по смене пола для взрослых. Первоначально законопроект требовал 15 миллионов долларов для создания фонда, теперь сумма в законопроекте не указывается.

California Family Council приводит слова доктора Квентина Ван Метера, сертифицированного детского эндокринолога, который утверждает, что согласно исследованиям у детей, которых лечат с помощью половых гормонов по причине их половой путаницы, есть “серьезные проблемы с психическим здоровьем”, которые остаются даже после гормональной терапии.

Ван Метер предупредил законодателей, что в ближайшие годы штат будет привлечен к ответственности за финансирование подобного трансгендерного лечения для проблемных и уязвимых детей, поскольку оно разрушают здоровые ткани тела, стерилизует реципиента, “нанося необратимый ущерб и навсегда разрушая их репродуктивную систему”.