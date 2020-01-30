Владимир Пигида и Марина Бондаренко обвиняются правительством США в организации финансовой пирамиды, действовавшей через принадлежавшую им компанию Trend Sound Promoter и причинившей ущерб в размере более 11 млн долларов. Кроме того, доходы от этой финансовой схемы обвиняемые незаконно использовали в личных целях, в том числе для приобретения недвижимости и автомобилей. Наконец, по утверждению прокуратуры, обвиняемые совершили мошенничество, скрыв связанные с Trend Sound Promoter активы и транзакции в ходе процесса о банкротстве компании. Федеральная прокуратура утверждает, что иммигранты обманули около 7 тыс. человек в США и зарубежом. Значительная часть из жертв “сладкой парочки” являются русскоязычные иммигранты в Америке.

Пигида и Бондаренко создали корпорацию Trend Sound Promoter AMG как схему по интернет-маркетингу для работы на дому, которая обещала ее участникам значительный доход при минимальных навыках и усилиях. На протяжении всего существования TSP обвиняемые утверждали, что она является легитимной поддерживаемой инвесторами рекламной и маркетинговой фирмой, созданной для продвижения музыки и других товаров через Интернет. Фактически же TSP была финансовой пирамидой, не имевшей ни инвесторов, ни коммерчески жизнеспособных продуктов. Она была основана на системе email-маркетинга, посредством которой обвиняемые чуть больше чем за год своей деятельности получили более 22 млн долларов от примерно 6 750 человек.

На сегодняшний день, Trend Sound Promoter AMG, Corp. является неактивной корпорацией, зарегистрированной в штате Вашингтон 28 ноября 2012 года. Ее главный офис находился в Бельвью (Вашингтон), а филиал — в Майами (Флорида). Основной деятельностью TSP была продажа деловых возможностей по работе на дому в области интернет-маркетинга. 25 апреля 2014 года TSP подала на банкротство.

С начала 2013 года и до своего банкротства принадлежавшая Пигиде и Бондаренко компания действовала в штате Вашингтон как схема по интернет-маркетингу для работы на дому, обещавшая своим участникам значительный доход при минимальных усилиях. Пигида и Бондаренко продали свою схему примерно 1 850 покупателям в Вашингтоне и примерно 6 750 покупателям по всему миру, получив чуть больше чем за год работы как минимум 21 млн долларов.

TSP продавалась как программа интернет-маркетинга для работы на дому, главным образом среди русскоязычной диаспоры в Соединенных Штатах и за их пределами. Начальный взнос составлял от 150 до 12 350 долларов, плюс «административный сбор» в размере 120 долларов. Маркетинговая программа продавалась в виде «пакетов» различной стоимости, позволяющих покупателям работать в качестве «независимого промоутера-дистрибьютора» (IPD). Промоутеры зарабатывали деньги, продвигая музыку и другие товары и услуги через программу интернет-маркетинга. Основным компонентом этой программы была принадлежавшая TSP система рассылок по электронной почте.

В 2013 году TSP регулярно платила независимым промоутерам-дистрибьюторам за рассылку рекламных сообщений, что побуждало зарегистрировавшихся в числе первых промоутеров рекомендовать эту маркетинговую программу своим друзьям и родственникам. Благодаря этому в конце 2013 и начале 2014 года, особенно в январе, TSP продала значительное количество маркетинговых программ. В результате этого увеличились расходы TSP на оплату работы как существующих, так и новых промоутеров.

Изначально TSP предлагала семь различных «пакетов» своей маркетинговой программы, стоящих от 220 до 9 500 долларов. В начале 2014 года она добавила восемь новых пакетов с ценами в диапазоне от 150 до 12 350 долларов, а также уменьшила ежедневное количество рассылок для новых покупателей семи оригинальных пакетов. Также TSP взимала ежегодный «административный сбор» в размере 120 долларов, снимавшийся со счетов промоутеров. Как правило, промоутеры узнавали о существовании TSP от своих друзей и родственников, которые уже приобрели маркетинговые программы TSP и получали платежи в 2013 году. Большинство промоутеров покупали пакеты стоимостью не менее 1 000 долларов; многие тратили 5 000 долларов и больше. У большинства промоутеров не было опыта работы в продажах или интернет-маркетинге.

Как действовала схема легкого “заработка” в интернете

Главным компонентом маркетинговой программы TSP была ее система электронной почты, которая, как утверждалось, позволяла независимым промоутерам зарабатывать серьезные деньги, почти не затрачивая усилий. TSP ежедневно с понедельника по пятницу передавала промоутерам список адресов, на каждый из которых они должны были кликнуть, что якобы вызывало отсылку по этому адресу рекламного сообщения. За каждый отправленный таким образом е-мейл промоутеры получали по 40 центов. Приобретение более дорогих маркетинговых пакетов позволяло отправлять больше рекламных сообщений в день.

В 2013 году маркетинговая программа за 220 долларов (самая недорогая) позволяла промоутерам посылать в день 10 рекламных сообщений по 40 центов каждое. Программа, стоившая 9 500 долларов, позволяла за рабочий день отправить 475 писем по 40 центов и получить за это 190 долларов. Каждая программа действовала 1 год.



К концу января 2014 года TSP продал маркетинговых программ более чем на 21 миллион долларов, но все остальные доходы компании составили лишь 400 тысяч.



Владимир Пигида и Марина Бондаренко различными способами выводили из компании деньги, тратившиеся на личные нужды, и скрывали это от покупателей рекламных пакетов. Эти незаконные транзакции использовались для покупки недвижимости, автомобилей, финансирования других принадлежавших обвиняемым компаний, оплаты личных расходов и помещения активов в трасты для сокрытия их происхождения.

В конце января 2014 года Пигида и Бондаренко перевели около 1,45 млн долларов со счета TSP на счет контролируемого ими траста Lakeshore Enterprise Trust. Одновременно они перевели 95 тысяч долларов трасту Villa Property Company Trust, который также находился под их контролем. Средства, помещенные в первое из этих предприятий, пошли на приобретение дома на озере Вашингтон, а во второе — на начальный взнос для приобретения кондоминиума в Сиэтле. Пигида и Бондаренко утверждали, что эти деньги были переведены для оплаты TSP задолженности по лицензионным начислениям перед студией SoundT.

Пигида и Бондаренко не сообщили об этих переводах, общая сумма которых составила около 1,55 млн долларов, потенциальным промоутерам, а также не предупредили их о том, что эти транзакции могли повлиять на способность TSP платить промоутерам по 40 центов за каждое сообщение.

Попытка обмануть Суд по делам банкротства

Наконец, в ходе процедуры банкротства Пигида и Бондаренко обманули Суд по делам банкротства Западного округа штата Вашингтон, назначенного конкурсного управляющего и кредиторов TSP, в том числе несколько тысяч независимых промоутеров-дистрибьюторов. Перед процедурой банкротства и во время нее Пигида и Бондаренко давали ложные показания о деятельности TSP и намеренно скрывали факты расходования средств TSP на личные нужды, чтобы предотвратить ликвидацию приобретенных на эти средства активов в пользу кредиторов.