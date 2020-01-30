Федеральное бюро расследований поделилось некоторыми подробностями деятельности литовского гражданина Эвальдаса Римасаускаса, который, как мы сообщали ранее, в декабре 2019 года был приговорен к 5 годам тюрьмы за дерзкую преступную схему, чуть не принесшую ему 120 миллионов долларов.

Фото: Mindaugas Kulbis/AP

В 2013 году Римасаускас и его сообщники начали тщательно собирать сведения о двух американских компаниях, намеченных ими на роль жертв. Регулярно звоня по телефону в их службы поддержки, они по крупицам выведывали информацию о сотрудниках, занимающих в компаниях ключевые должности. Помимо этого, мошенники провели успешную фишинговую атаку на почтовые серверы жертв, что принесло им еще больше «разведданных».

После двух лет подготовки преступники нанесли хирургически точный удар: они связались с бухгалтерами компаний-жертв и убедили их изменить номера банковских счетов, используемых для расчетов с поставщиками. В результате следующие же платежи — на общую сумму в 120 миллионов долларов — попали не по назначению, а на подконтрольные Римасаускасу банковские счета.

К счастью, службы безопасности компаний-жертв обнаружили атаку и сообщили о ней ФБР, благодаря чему часть счетов с похищенными деньгами удалось вовремя заморозить. С помощью своих зарубежных коллег агенты Федерального бюро расследований выследили Римасаускаса, который в марте 2017 года был арестован в Литве, а в августе того же года выдан властям Соединенных Штатов.

В декабре 2019 года Римасаускас, который признал свою вину в одном случае банковского мошенничества, судом Южного округа Нью-Йорка был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения.

Атаки на почтовые серверы компаний в последнее время происходят все чаще, а их финансовые последствия могут быть катастрофическими. С 2013 по 2019 год этот вид преступлений причинил американскому бизнесу ущерб в размере более 10 миллиардов долларов.

Крайне важно, чтобы все сотрудники соблюдали меры предосторожности при работе с электронной почтой, а при возникновении подозрений немедленно сообщали о них службе безопасности компании. Если же предотвратить кражу не удалось, следует как можно скорее поставить в известность правоохранительные органы. В некоторых случаях пропавшие деньги еще можно вернуть.