Те радиослушатели из Канзас-Сити, кому уже надоели «классические хиты», «топ 40» и «современная городская музыка», теперь могут настроиться на волну местной радиостанции KCXL (1140 AM, 102.9 FM или 104.7 FM) и узнать свежие новости прямо из Кремля. Об этом сообщает радиостанция KCUR.

На этих частотах по утрам и вечерам вещает на английском языке «Радио Спутник» — подразделение российского федерального информационного агентства «Россия сегодня», созданного в 2013 году указом Владимира Путина для «восстановления справедливого отношения к России как важной стране мира с добрыми намерениями».

По условиям обновленного договора, подписанного в январе, «Радио Спутник» будет вещать на частотах KCXL по 2022 год. За час эфира российское правительство платит радиостанции $49.27.

«Россия сегодня» заключила сделку с KCXL (а ранее — с радиостанцией WZHF в Вашингтоне, округ Колумбия) при посредничестве флоридского бизнесмена Арнольда Феролито, который когда-то помог попасть в эфир Нью-Йорк-Сити предшественнику «Радио Спутник» — «Голосу России». Феролито предлагал подобные сделки Лос-Анджелесу, Майами, Хьюстону и Бостону, однако радиостанции этих городов не проявили интереса к российским новостям — или, как считают американские разведслужбы, российской пропаганде.

Подробности этих сделок стали достоянием общественности после выдвинутых против Россииобвинений во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Министерство юстиции США потребовало от Феролито зарегистрироваться в качестве иностранного агента в соответствии с принятым еще в 1938 году федеральным законом. Это требование стало предметом судебного разбирательства, а затем встречного иска Феролито к Министерству юстиции, который бизнесмен из Флориды проиграл.