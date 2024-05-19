Владимир Пигида приговорен к более чем 14 годам тюремного заключения за мошенничество и побег.

49-летний Владимир Пигида, житель района Майами, “осужденный на федеральном уровне мошенник Понци, сбежавший до вынесения приговора, отсидит 156 месяцев (13 лет) в тюрьме за обвинение в мошенничестве, а также еще 16 месяцев (1 год и 4 месяца) за побег до первоначального слушания по приговору”, объявила в пятницу, 17 мая, прокурор США Тесса М. Горман.

Пигида, ранее проживавший в Белвью, штат Вашингтон, был арестован 24 октября 2023 года после трехчасового противостояния с агентами ФБР в Южной Флориде. На слушании приговора окружной судья США Рикардо С. Мартинес заявил Пигиде, что тот злоупотребил «доверием» суда, сбежав от правосудия. Судья также охарактеризовал мошенничество Пигиды как «обширную, тщательно продуманную и сложную схему», которая причинила «огромный вред» его жертвам.

4 августа 2023 года Пигида не явился на слушание приговора в окружном суде Сиэтла. На его арест был выдан ордер. Пигида — натурализованный гражданин США, родившийся в Украине, сообщает Департамент юстиции. Первоначально были признаки того, что Пигида мог бежать в Украину. В конечном итоге правоохранительные органы нашли его прячущимся в секретной комнате дома родственника в Паркленде, штат Флорида. Его вытащили из укрытия после противостояния с полицией.

В декабре 2022 года Пигида был признан виновным присяжными Западного округа Вашингтона по 26 пунктам обвинения, включая сговор, мошенничество с использованием электронных средств связи, мошенничество с использованием почты и мошенничество при банкротстве, а также другие преступления.

В своей схеме Понци на 11 миллионов долларов Пигида обманул тысячи жертв: он и его жена Марина Бондаренко управляли схемой электронной почты «работа на дому» под названием Trend Sound Promoter. Супруги продавали рекламные пакеты, при этом тем, кто купил пакет, предполагалась выплата за маркетинг по электронной почте.

Пара заявляла покупателям пакетов, что они могут заработать большие деньги за отправку электронных писем от имени Trend Sound. В действительности, единственные значительные деньги были получены от тех, кто покупал пакеты, и эти деньги использовались для выплат предыдущим покупателям, как в типичной схеме Понци. Схема в конечном итоге рухнула, но до этого пара успела купить дом, дорогие автомобили и яхты.

Помощник прокурора США Филип Копчински описал поведение Пигиды в своем приговоре: «Обвиняемый Владимир Пигида не проявил ничего, кроме презрения к этому суду, правительству и присяжным, которые рассматривали дело против него. В июле прошлого года, когда приближалось слушание по делу о 26 уголовных преступлениях, Пигида сбежал. Он отправил письмо, в котором настаивал, что не сделал ничего плохого, и оскорблял Вашу Честь, прокуроров и всех, кто участвует в его деле. Благодаря усердным усилиям федеральных правоохранительных органов его в конце концов нашли. Его арестовали, прячущегося за фальшивой стеной в доме родственника во Флориде. Агентам пришлось его буквально вытаскивать».

В ноябре 2018 года Владимиру Пигиде и его жене были предъявлены обвинения в сговоре, а также в мошенничестве с использованием почты, сообщений и банкротстве. В сентябре 2019 года Бондаренко признала себя виновной в мошенничестве при банкротстве и была приговорена к 38 месяцам (3 года 2 месяца) тюремного заключения.