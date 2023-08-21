ФБР разыскивает Владимира Пигиду, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере

ФБР разыскивает подсудимого из Флориды, который не явился на суд по вынесению приговора. Как сообщает Департамент юстиции США в Сиэтле, Владимир Пигида был признан виновным на сумму более 11 миллионов долларов.

Сегодня ФБР объявило русскоязычного бизнесмена Владимира Пигиду в федеральный розыск. Напомним, что в декабре 2022 года Владимир Пигида, житель Майами, ранее проживавший в Белвью, штат Вашингтон, был признан виновным судом в Западном округе Вашингтона в заговоре, проведении мошеннических операций через интернет, а также в мошенничестве с процедурой банкротства.

В своей деятельности Пигида использовал схему Понци, обманув тысячи пострадавших на сумму более 11 миллионов долларов. Владимир Пигида и его жена управляли схемой электронных рассылок “Trend Sound Promoter”, предлагая работу на дому, которая в конечном итоге обрушилась, оставив многочисленных «вкладчиков» без денег. Прежде обвала оба злоумышленника похитили деньги со счетов компании, на которые планировали приобрести дома, дорогие автомобили и яхту.

Ранее супруга подсудимого Марина Бондаренко получила 3 года тюрьмы за мошенничество.

4 августа 2023 года Пигида не явился на слушание при вынесении приговора. В отношении него был выдан ордер на арест.

Если у вас есть информация о этом человеке, вы можете связаться с местным офисом ФБР, ближайшим посольством или консульством США или вы можете отправить вашу информацию по адресу tips@fbi.gov.