Федеральный суд в Сакраменто приговорил 41-летнего Руслана Кирилюка к 27 годам тюремного заключения. Об этом “Славянскому Сакраменто” удалось узнать в пресс-службе суда.

Как сообщил в марте этого года “Русский Голливуд”, суд присяжных признал иммигранта виновным в 24 случаях банковского мошенничества.

Напомним, что Руслан Кирилюк проходит по делу двух других хакеров – Руслана Ахмерова из Лос-Анджелеса и Александра Маслова из Сакраменто.

Федеральная прокуратура сообщает, что четверка злоумышленников пользуясь украденной личной информацией ничего не подозревающих граждан снимала деньги с кредитных карт клиентов American Express. В результате преступной деятельности мошенники обокрали 119 000 банковских счетов.

По словам представителя Секретной службы в Сан-Франциско схема действовала следующим образом: пользуясь нелегально добытой информацией, предполагаемые мошенники снимали небольшие суммы со счетов многочисленных владельцев кредитных карточек American Express (в т. ч. и через PayPal). Фиктивные платежи проводились через формальные организации. Злоумышленники действовали в период с октября 2011 г. по март 2014 г.

Деньги выводились компаниями-однодневками с созвучными названиями известных холдингов: 24 Quick Stop, Best Box, Chevron, Marshall Store, Stop Shop Market, Walt Mart и Whole Store и т.п.

“Заработанные” таким образом средства оприходовались с помощью 70 зарегистрированных фиктивных компаний, многие из которых были оформлены на имена ничего не подозревающих студентов из округа Сакраменто. Многие из этих организаций имели даже свой веб-сайт и е-майл-адрес. Также, на имена некоторых личностей были оформлены банковские счета через которые поступления уходили дельцам, которые, в свою очередь, снимали наличные через ATM.

Хакеры использовали личные данные студентов колледжей Сакраменто. Группе виртуальных преступников в лице Русланa Кирилюка из Беверли-Хиллз, Руслана Ахмерова из Лос-Анджелеса и Александра Маслова из Сакраменто помогала группа российских студенток, приехавших в США по визе J-1.

Всего, по словам федеральных прокуроров, похитители ограбили своих жертв на 3,4 миллионов долларов, сотрудничая с тремя подозреваемыми из Сакраменто и Лос-Анджелеса, которые оставили себе 600-700 тысяч, а остальное перевели в Москву.

Калифорнийское отделение ФБР ранее сообщало, что разыскивает иммигранта из Украины по имени Руслан Кирилюк. Согласно калифорнийскому суду, Кирилюк имеет продолжительную криминальную историю.

Напомним, что в 2014 г. Ахмеров признал свою вину и ждет приговора, который будет опубликован 13 декабря этого года. Маслов также находится под судом.