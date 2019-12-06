Зеленский зовет украинскую диаспору домой

Украина запускает программу для диаспоры под названием «Возвращайся и оставайся».

Правительство Украины запускает специальную программу для возвращения в страну граждан, проживающих за рубежом. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Во время своей инаугурации я говорил, что нас, украинцев, в мире 65 миллионов. И вы очень нужны нашему государству. Ваши знания, таланты и духовные ценности. Мы очень хотим, чтобы вы вернулись домой», – сказал он, добавив, что надеется на то, что граждане, собирающиеся покинуть Украину, решат остаться в стране.

Как сообщил президент, для того, чтобы побудить украинцев возвращаться из-за границы, запланировано несколько мероприятий, в том числе выдача доступных кредитов на собственное дело. В частности, тем, кто хочет основать или расширить свой бизнес, предлагаются займы сроком на 5 лет в размере до 1,5 миллиона гривен.

Для нового или уже действующего предприятия, которое создает не меньше двух рабочих мест, планируется кредитная ставка в 5%. Для компании с выручкой до 25 млн гривен, которая не создает новых рабочих мест, — 7%. Для существующего бизнеса, приносящего от 25 до 50 миллионов гривен, — 9%.

Президент пообещал рассказать и о других этапах программы по мотивации возвращения граждан из-за рубежа.

«У нас еще много интересных идей. Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис или барбершоп, расширить свою лавку, сыроварню или производство мебели, и собственно любое дело — пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. Пять процентов. Давайте строить успешную и процветающую Украину, и давайте делать это вместе!» – сказал Зеленский. При этом он не уточнил, какие именно финансовые учреждения будут выдавать эти кредиты.