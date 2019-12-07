Как учёный из России спасает экологию США

Филипп Амстиславский – профессор Университета Аляски и увлеченный эколог, для которого стремление изменить разрушительное отношение человека к природе – не просто профессия, но жизненная необходимость.

Он с удовольствием проводит время в лесу и на рыбалке с женой и детьми и мечтает, что однажды человечество откажется от пластика, который наносит серьезный ущерб окружающей среде. В своей лаборатории Филипп изобрел органический материал со свойствами пенопласта и надеется, что ему удастся внедрить его в массовое производство.

Документальный фильм телекомпании “Настоящее время”.