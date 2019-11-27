Вице-президент Пенс: администрация Трампа является «самой дружественной к усыновлению за всю историю Америки». Об этом пишет Джошуа Дентон из California Family Council.

Фото: Shealah Craighead | Википедия

12 ноября вице-президент США Майк Пенс в очередной раз подчеркнул, что администрация Трампа продолжит выступать за свободу вероисповедания от имени религиозных организаций. Вице-президент отметил, что текущая администрация намеревается сотрудничать с религиозными организациями, поддерживающими усыновление.

Во вторник вице-президент Пенс выступил на мероприятии Управления по вопросам детей и семьи, посвященном Национальному месяцу усыновления. В своей речи он назвал администрацию президента Дональда Трампа «самой дружественной к усыновлению за всю историю Америки».

«Мы осознаем важность роли религиозных общин в усыновлении детей и намереваемся продолжать поддержку многочисленных религиозных организаций, которые всегда играли ключевую роль в нахождении постоянных приемных семей», – сказал Пенс.

Также Пенс заявил, что гордится отношением администрации к вопросам свободы вероисповедания и абортов.

«Мы будем защищать свободу вероисповедания и религиозные организации», – сказал Пенс, подтвердив, что администрация Трампа не будет поддерживать меры, «наказывающие религиозные организации за их убеждения» и ставящие под угрозу их способность помогать нуждающимся.

На мероприятии также выступил государственный секретарь Алекс Азар, который рассказал о предпринимаемых администрацией усилиях по обеспечению стабильной и любящей семейной среды для приемных детей. Азар подчеркнул тот факт, что усыновление дает приемным детям «безопасную и стабильную платформу, позволяющую им вырасти ответственными и самостоятельными взрослыми людьми».

«Смысл всей нашей работы заключается в том, чтобы развивать независимость, личную ответственность и самостоятельность, чтобы помогать американцам вести плодотворную и независимую жизнь, – добавил госсекретарь. – Это означает использование наших программ для поддержки занятости, брака и семейной жизни американцев с низкими доходами».

«С поддержкой этой администрации мы можем достигнуть многого, – сказал Азар собравшимся. – Вместе мы даем детям не просто постоянный дом — мы даем им постоянную надежду».