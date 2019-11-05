Полиция в славянской церкви New Life Missionary Church в Портленде

Славянская миссионерская церковь «Новая жизнь» находятся на грани раскола. В минувшее воскресенье, 27-го октября на собрание прихожан и руководства «Новой жизни» прибыла полиция города Грешем из-за произошедшей потасовки.

Сотрудники правоохранительных органов штата Орегон стали невольными свидетелями церковной драмы, где одни пасторы пытались бороться с другими за внимание прихожан. Как следует из видео, попавшего в редакцию «Славянского Сакраменто», богослужение было сорвано после того, как на экране включили видеоролик, в котором разделение конгрегации было названо рейдерским захватом.

По информации полиции, на сорванном собрании членов церкви должно было состояться избрание нового главы — Александра Гринько. Как сообщается, все богослужения в церкви временно отменены.

«Славянский Сакраменто» уже сообщал о конфликте среди членов руководства церкви, в результате которого несколько пасторов — Леонид Пахнюк, Петр Опанасюк и Александр Гринько — подали в суд на основателя общины, Василия Вакульского. Ранее пастор Вакульский попросил суд издать запрет на приближение к церкви вышеупомянутых пасторов.

На видео, снятых смартфонами нескольких прихожан, явственно видно, как два претендента на руководящий пост общины дерутся за микрофон.

Пастор Василий Вакульский, который уже три десятка лет служит общине пятидесятников-иммигрантов из СНГ, никак не прокомментировал ситуацию вокруг своей конгрегации.

Полиция города Грешем подтвердила присутствие своих сотрудников на сорванном богослужении, сообщив нашему корреспонденту, что «никаких преступлений совершено не было, зафиксирована только словесная перепалка, все покинули церковь».

В сообщении полиции, имеющемся в распоряжении «Славянского Сакраменто» также говорится, что во время церковного совета во время голосования «люди недовольны, толкают друг друга». Для охраны порядка была отправлена группа полицейских департамента.

Представитель суда штата сообщил, что дело находится на рассмотрении, в настоящее время идет процесс назначения председательствующего судьи.

Глава Союза Христиан Веры Евангельской Сергей Хомич комментировать события, происходящие в портлендской церкви, также отказался.