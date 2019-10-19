Руководство орегонской церкви New Life Missionary Church подало в суд на пастора Василия Вакульского и его помощника — как он назван в исковом заявлении — Руслана Петрушу.

Фото: New Life Missionary Church

Несколько месяцев назад между Вакульским и остальными пасторами возникли разногласия по поводу доктрины церкви. Совет директоров постановил провести по этому вопросу чрезвычайное собрание, которое было назначено на 8 сентября. Однако 4 сентября Вакульский объявил прихожанам, что отменяет это собрание — на что он, по мнению истцов, не имел никакого права, — а на следующий день обратился в суд и попросил защиты от пасторов Пахнюка, Опанасюка и Гринько по законам о защите инвалидов и престарелых.

Как утверждается в гражданском иске, текст которого попал в редакцию «Славянского Сакраменто», 20 сентября более ста членов конгрегации большинством голосов решили отстранить Вакульского от обязанностей пастора до созыва официального собрания совета директоров. Однако Вакульский проигнорировал это решение, а его помощник Петруша — который, как поясняется в иске, не является ни пастором церкви, ни членом ее руководства — пригрозил всем, кто не одобряет действий Вакульского, судебным преследованием.

Истцы, пасторы Александр Гринько, Петр Опанасюк и Леонид Пахнюк, от имени руководства церкви New Life Missionary Church просят суд издать приказ о проведении собрания совета директоров. Из-за действий ответчиков, как утверждают пасторы, все предыдущие попытки провести собрание оказывались сорванными.

«Церковь New Life Missionary Church уже почти 30 лет играет центральную роль в жизни тысяч людей славянского происхождения, проживающих в Портленде. Сегодня ее конгрегация насчитывает почти тысячу прихожан, которые получают духовную, социальную и личную поддержку от церкви и ее лидеров, – говорится в исковом заявлении. – Благополучие церкви и возможность служить настоящим и будущим поколениям ее членов являются крайне важными».