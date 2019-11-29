Снегопад и непогода на День благодарения в Калифорнии

В эти выходные погода не слишком порадует жителей Калифорнии: для некоторых из ее северных районов синоптики предсказывают обильные снегопады и метели, а на юге штата есть небольшая вероятность интенсивных дождей.

К вечеру субботы область низкого давления двинется в северо-восточном направлении, что приведет к опасности локальных наводнений. Этот же циклон вызовет снегопады в горных районах Сьерра-Невада, Моголлон, Уосатч, Юинта и Сан-Хуан.

В отдельных областях южной и центральной частей Великих равнин и в долине Миссисипи принесенный штормом влажный воздух проявит себя в виде гроз и проливных дождей. Граница между дождем и снегом в пятницу-субботу будет перемещаться с центральной части Великих равнин на север к долине Миссисипи.

На севере Скалистых гор День благодарения начнется с легкого снегопада, который затем наберет силу и местами превратится в метель. По мере развития штормовой системы метеорологи будут выпускать предупреждения о ненастной погоде для отдельных районов.