Дорожная полиция Калифорнии расследует столкновение, произошедшее сегодня около 6 часов утра на шоссе SR-49 в районе города Аубурн (округ Плейсер). В аварии погиб молодой иммигрант – Борис Черненко. В столкновении погиб водитель фургона доставки пончиков, опознанный как 18-летний Борис Черненко из города Антелопа. Водитель пикапа, 60-летний Гари Клайн из Оберна, был доставлен в медицинский центр…

This content is for 1 Month, 6 Month, 3 Month and 1 Year members only.