Среди членов Славянской миссионерской церкви «Вифания» в Сакраменто существовала давняя традиция – набирать питьевую воду из расположенного на территории церкви колодца. Каждое воскресенье после утренней службы прихожане вставали в очередь и набирали, к чему церковное руководство положительно относилось к этой практике, пишет издание LA Times.

«Каждую неделю я брал воду для своего офиса», – в интервью изданию сообщил Флорин Чурюк, 50-летний румынский иммигрант.

По словам Чурюка, руководство церкви с гордостью называло эту воду самой чистой в Сакраменто. На самом же деле анализы показали, что она содержала токсичные вещества из пены для пожаротушения, которая многие десятилетия использовалась на бывшей базе ВВС в миле от церкви. Руководители церкви говорят, что не понимали, что их колодец был загрязнен.

Колодец церкви «Вифания» — это лишь один из тысяч источников воды, расположенных вблизи военных баз и загрязненных химикатами из пены, которая используется американскими вооруженными силами с 1960-х годов, пишут журналисты из LA Times.

В Министерстве обороны знают о том, что данные химикаты, известные как пер- и полифторалкилы (PFAS), просачивались в грунтовые воды на двух десятках военных баз Калифорнии. Но специалисты министерства провели лишь ограниченные проверки за пределами баз и не могут с уверенностью сказать, сколько гражданских источников воды они загрязнили и кому будет предъявлен счет за это.

Фото: LA Times | Max Whittaker

С 2016 года, когда Агентство по охране окружающей среды (EPA) классифицировало PFAS как «новое загрязняющее вещество», приводящее к раку печени и другим проблемам со здоровьем, Пентагон обнаружил его концентрации, превышающие федеральные нормы, в почве и грунтовых водах на более чем 90 военных базах по всей стране.

По словам экспертов, данные химические вещества могут привести не только к раку печени, заболеваниям щитовидной железы, ослаблению иммунной системы, но и представляют опасность беременным и детям.

Как указывает деловое издание Sacramento Business Journal информации делового издания, власти округа Сакраменто встревожены данным расследованием и расширенных тестов на содержание химикатов в питьевой воде региона. В то же время, местный водоканал – California American Water, обеспечивающий население региона водой, планирует потребовать от Военно-воздушных сил США возмещение за очистку воды.

В Калифорнии была выявлена 21 зараженная база, больше чем в любом другом штате. На 6 калифорнийских базах химикаты угрожают источникам воды в близлежащих городах, утверждают журналисты издания Los Angeles Times, изучившие сотни страниц отчетов Министерства обороны. Загрязняющие вещества уже достигли Славянской миссионерской церкви «Вифания», размещенной в здании бывшего оздоровительного клуба в миле от военной базы Матер.

Стоит отметить, что из глубокого колодца, расположенного на территории пятидесятнической церкви, берется питьевая вода и наполняется бассейн, в котором проводятся обряды крещения.

Чурюк, один из представитителей церкви, говорит, что не знал ни о том, что Военно-воздушные силы регулярно проверяли колодец на наличие PFAS, ни о том, что анализы показали повышение уровня загрязнения с 14 частей на триллион в 2016 году до 50 частей на триллион двумя годами позже.

Когда в марте этого года вода из колодца вновь подверглась проверке, количество химикатов возросло до 59 частей на триллион. Об этом сообщалось в письме, направленном Военно-воздушными силами пастору церкви Адаму Бондаруку.

Результаты анализов находятся «ниже установленного Агентством по охране окружающей среды Соединенных Штатов уровня в 70 частей на триллион, – говорилось в письме, копию которого церковь передала журналистам. – Военно-воздушные силы серьезно относятся к защите окружающей среды и здоровья людей».

Поскольку в письме не содержалось рекомендаций ограничить пользование колодцем в качестве источника питьевой воды, церковь не предприняла никаких действий. Когда в июне воду вновь проверили, уровень загрязнений резко упал до 16 частей на триллион.

Но после недавнего запроса журналистов Los Angeles Times церковь начала принимать меры предосторожности. Флорин Чурюк перестал брать из колодца воду по воскресеньям. Чартерная муниципальная школа Highlands, которая арендует у церкви помещения, начала предлагать своим 44 взрослым студентам бутилированную воду.

В прошлом месяце руководство церкви закрыло колодец на замок.

Генеральная прокуратура забила тревогу

В июне этого года прокуроры трех штатов (Орегон, Вашингтон, Калифорния) потребовали от федеральных властей разработать стандарты безопастности и срочно предпринять меры по ужесточению контроля за питьевой водой.

Как сообщает офис генерального прокурора штата Калифорния, зараженная вода обнаружена в сотнях населенных пунктов 43 штатов.

«Миллионы продуктов заражены опасными химическими веществами PFAS, которые попадают в воду, которую мы пьем, и в пищу, которую мы едим», – сказал генеральный прокурор Калифорнии Хавьер Бесерра».

Химикаты PFAS были впервые изготовлены в 1940-х годах и тысячи новых соединений PFAS были и продолжают развиваться. Данные химикаты обладают огнестойкими свойствами и действуют как масло, жир и водоотталкивающие средства. Они были использованы во многих потребительских товарах, в том числе Teflon, Stainmaster, Scotchgard, Gore-Tex и Tyvek. PFAS уже давно используется водная пленкообразующая пена, которая широко используется в пожаротушении. Многие гражданские аэропорты и военные учебно-пожарные районы, где использовались данные химикаты, загрязнены; подземные и поверхностные воды, окружающие эти участки, содержат высокие концентрации канцерогенов.



Некоторые токсичные вещества этой категории классифицируются как вероятные канцерогены для человека и могут также вызывать аутоиммунные и эндокринные расстройства и влиять на развитие плода и ребенка.

Значительная доля научных данных свидетельствует о неблагоприятном воздействии химикатов на здоровье населения, подвергающемуся воздействию загрязненной питьевой воды. Из-за проблем со здоровьем некоторые из химических веществ семейства PFAS были добровольно поэтапно выведены из производства в США.