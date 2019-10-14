Землетрясение магнитудой 4.5 баллов зафиксировано в районе Плезант Хилл (восточная часть района Залива Сан-Франциско) сегодня вечером. Жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки.

По информации Геологической службы США, землетрясение произошло в понедельник, в 10:40 вечера. Эпицентр землетрясения зарегистрирован в районе города Плезант Хилл. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км и находился в восточной части калифорнийского разлома Хейворд.

Многие жители залива Сан-Франциско жаловались на ощутимые подземные толчки.