В Сиэтле разыскивается пропавший подросток – 15-летняя Дженнифер Морозова. Мать исчезнувшей девочки попросила помощи у своих друзей в Фейсбуке.

Как сообщила Мария сарагони в Фейсбуке, в прошлую пятницу, 11 октября 2019 года, в 7:30 вечера 15-летняя Дженнифер Морозова вышла из своего дома в Белльвью, район Кроссроудс. Примерно через 30 минут ее телефон был отключен. С тех пор она не заходила на свои страницы в социальных сетях и не связывалась с известными нам друзьями или родственниками. В полицию было подано заявление, и с 10 часов вечера пятницы Дженнифер официально считается пропавшей без вести.

Она была одета в белую футболку со сделанными друзьями надписями, серые спортивные брюки и белые туфли. В ее рюкзаке темно-зеленого цвета лежал свитер с капюшоном и черное платье.

“Если вы знаете, где она находится, пожалуйста, немедленно свяжитесь со мной, – в отчаянии написала мать в социальной сети. – Женя, если ты читаешь эти строки, пожалуйста, вернись домой. Я люблю тебя и просто хочу, чтобы ты вернулась”.