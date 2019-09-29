Норвежская служба защиты детей навсегда забрала у христианской семьи троих детей

Barnevernet, служба защиты детей Норвегии, навсегда забрала у матери-американки и отца-литовца троих детей. Об этом со ссылкой на мать детей пишет христианский телеканал CBN.

Наталья Шутакова, гражданка США, которая в прошлом году переехала в Норвегию из Атланты (штат Джорджия), и ее муж, гражданин Литвы Зигинтас Александравичус, сегодня в последний раз встретились со своими детьми. Отныне родителям будет дозволено навещать их лишь 3 раза в год, передает христианский телеканал.

«Наши сердца разбиты, я не могу сдержать слез, – сказала Наталья в интервью CBN News. – Сегодня ужасный день, еще один удар по нашей семье».

«Мы в последний раз встретились с детьми, и сразу после этого позвонил наш адвокат и сообщил о том, что решение было вынесено не в нашу пользу, – сказала Наталья. – Но это неудивительно, потому что этот суд принадлежит Barnevernet. Теперь мы будем подавать апелляцию в обычный суд, Tingrett, и там у нас есть больше шансов победить».

Служба защиты забрала детей после того, как старшая дочь Бриджита, расстроенная тем, что родители за какой-то проступок забрали у нее телефон, выдумала историю о том, что она подвергается дома жестокому обращению. Потом она призналась, что солгала, и сняла для судьи видео с признанием, но оно не было принято во внимание.

На видео Бриджита говорит: «Теперь я очень сожалею. Я хочу вернуть маму с папой. Я хочу вернуть мою семью».

По словам Натальи, ее муж Зигис был депортирован из США за-за отсутствия иммиграционного статуса, и год назад семья вынуждена была переехать в Европу, где отцу семейства удалось получить хорошую работу в столице Норвегии Осло.

Дети записались в местную школу, принялись изучать норвежский язык, и семья начала адаптироваться в новой стране.

Старшая дочь, 11-летняя Бриджита, однажды в чем-то провинилась, и в качестве наказания мать решила на время забрать у нее недавно подаренный на день рождения сотовый телефон. Бриджита рассказала об этом случае в школе, и в тот же день, поздней ночью, в дом ворвалась полиция.

«20-го мая, когда дети уже спали, приехали из полиции и Barnevernet [Служба защиты детей, – SlavicSac.com] и забрали их», – рассказала в интервью «Славянскому Сакраменто» Наталья Шутакова.

«В понедельник, 16 сентября я показала видео Бриджиты в суде. На следующий день, во вторник ее телефон оказался сломан. Я не сомневаюсь, что это было сделано специально, чтобы не дать ей снимать эти видео, которые она публиковала на своей странице в Tiktok», – рассказала Наталья корреспонденту CBN News.

Ранее Шутакова сообщила “Славянскому Сакраменто”, что полиция Норвегии закрыла уголовное дело против семьи иммигрантов за недостатком доказательств.

В июне семья обратилась к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой разобраться в данной ситуации, создав соответствующую петицию на сайте CitizenGo. На данный момент под прошением подписалось 22 тыс. человек.