РПЦ скупает в Норвегии недвижимость рядом с военными базами

Русская православная церковь в последние годы приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии рядом с военными базами страны. Об этом пишет местное издание Dagbladet.

Один из объектов – старый молельный дом в Серейде (коммуна Бергена) с видом на Хоконсверн. Это главная база Королевского военно-морского флота Норвегии и крупнейшая военно-морская база в странах Северной Европы. По данным из реестра, в 2016 году помещение было приобретено Богоявленским приходом Московского патриархата. Издание отмечает, что молельный дом находится в 3 километрах по прямой от Хоконсверна и оттуда хорошо видно большую часть военно-морского флота Норвегии.

Еще несколько объектов РПЦ приобрела в 2017-2021 годах в норвежском прибрежном регионе Ругаланн. В частности, в Ставангере находится приход святой великомученицы Ирины, который расположен примерно в 15 минутах ходьбы от штаб-квартиры JWC – Объединенного центра боевых действий НАТО.

Кроме того, у Русской православной церкви есть недвижимость в Киркенесе, в нескольких километрах от границы с Россией. По данным издания, приход преподобного Трифона Печенгского был приобретен церковью в 2015 году. Этот район известен тесными связями с Россией, пишет Dagbladet, многие русские живут на норвежской стороне границы.

Кроме того, у РПЦ есть церковное здание в Осло – это Ольгинский приход. Службы здесь проходят с 1996 года. При приходе также действует воскресная школа для детей, иконописный класс, проводятся лекции о православии на русском и норвежском языках.

Эксперт по безопасности из Alfa Sefland Winge отмечает в интервью изданию, что объекты недвижимости, принадлежащие РПЦ, такие как Хоконсверн, “могут быть проблемой”, поскольку здания могут использоваться для чего-то другого кроме религиозных целей.

“Если представить весь комплекс возможных мер, то можно срывать сигналы, возможно, подслушивать сигналы, можно оттуда управлять дронами, можно предлагать жилье людям, которые составляют карту местности. Существует широкий спектр геодезической деятельности и возможных нарушений, которые могут быть выполнены с такой базы”, – считает эксперт по безопасности.

Впрочем, священник молельного дома в Серейде Дмитрий Останин, один из подписантов призыва к примирению и немедленному прекращению огня, заявил в интервью Dagbladet, что от их прихода “абсолютно никакой опасности нет”. “В первую очередь потому, что я сам украинец. И я проклинаю эту войну, которую Россия развязала против моего отечества. Мои свекор и свекровь – беженцы здесь, в Норвегии. Мои родственники и родственники моей жены до сих пор в огне, под бомбежками”, – отмечает Останин. По его словам, поскольку он поддерживает свой народ и выступает “против Путина”, его прихожане ушли в другие православные общины.

Против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла из-за его поддержки полномасштабной войны в Украине персональные санкции уже ввели Великобритания и Канада. Некоторые европейские страны призывают включить его в санкционный список Евросоюза.

После объявления в России “частичной” мобилизации патриарх Кирилл призвал россиян идти на фронт и не бояться умирать. Также он считает, что в войне против Украины российские военные выполняют свое “призвание и долг перед родиной и обществом”, поэтому их действия “сравнимы с самопожертвованием”.

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