Полиция Норвегии закрыла уголовное дело против Натальи Шутаковой и Зигиса Александравичуса за недостатком доказательств. Об этом сообщил сайт Христианской коалиции в Норвегии. При этом, дети семейной пары остаются под наблюдением норвежской Службы защиты детей.

Напомним, что 20 мая Служба защиты детей (Barnevernet) насильно забрала у семьи репатриантов – Натальи Шутаковой и Зигиса Александравичуса троих детей, заявив, что родители применяли к ним физическое насилие. Семья горячо отрицает эти обвинения.

«У них с самого начала не было никаких доказательств, и я благодарю Господа за Его вмешательство. Теперь мы продолжим битву за вызволение наших детей из плена Barnevernet. Победа близка. С нами Бог!» – в интервью норвежской организации сказала гражданка США Наталья Шутакова.

Шутакова подтвердила «Славянскому Сакраменто» данную информацию.

По информации Christian Post, судебные заседания по делу Шутаковой назначены на сентябрь этого года.

Сообщается, что председатель международной организации Christian Coalition World Ян-Ааге Торп от имени семьи проинформировал о развитии ситуации заместителя посла США в Норвегии Ричарда Райли.

Как сообщила ранее в интервью «Славянскому Сакраменто» мать семейства, ее дети — Бриджита, Никита и Элизабет — родились в США, а в последнее время проживали в Норвегии, где их отец получил работу.

Отметим, что в Норвегии считается противозаконным физически наказывать детей – именно такие обвинения предъявлялись семье русскоязычных иммигрантов.

В июне семья обратилась к вице-президенту США Майклу Пенсу с просьбой разобраться в данной ситуации, создав соответствующую петицию на сайте CitizenGo. Под прошением подписалось 12 тыс. человек.