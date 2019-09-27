Пастор арестован во время протеста против травести

Как сообщалось ранее, в июне этого года пастор Афшин Ягтин из Спокана (штат Вашингтон) был арестован на улице рядом со зданием библиотеки, в которой в тот момент проходил тематический вечер «Drag Queen Story Hour».

Многочисленные полицейские, охранявшие порядок на этом неоднозначном мероприятии, направляли всех протестующих в выделенное место на другой стороне улицы. Ягтин не считал себя протестующим, поэтому подверг сомнению действия полиции, явно поддерживающей сторонников «вечера травести». При этом он не дотрагивался до стражей порядка, не мешал их работе, не делал угрожающих движений или словесных угроз. Несмотря на это, Ягтину были предъявлены уголовные обвинения в препятствовании работе полиции.

В августе юристы Тихоокеанского института правосудия (PJI) подали ходатайство о снятии с Ягтина обвинений, однако оно было отклонено. Теперь, по всей видимости, судьбу священника из Спокана будет решать суд присяжных.

«Наша нация находится перед выбором, где на кону стоит выживание фундаментальных свобод, увековеченных в Первой поправке. Как общество, мы не можем допускать арест пасторов и заключение их в тюрьму на публичном мероприятии за отказ поддерживать определенную идеологию», – прокомментировал глава отделения PJI в штате Вашингтон Хорхе Рамос.