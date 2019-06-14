У христианской семьи из Атланты власти Норвегии отняли троих детей

Государственные органы Норвегии отобрали троих детей у семьи Натальи и Зигиса из Атланты. Как сообщила в интервью «Славянскому Сакраменто» мать семейства, ее дети — Бриджита, Никита и Элизабет — родились в США, а в последнее время проживали в Норвегии, где их отец получил работу.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто», семья Шутаковых-Александравичус прожила в Атланте (штат Джорджия) около 20 лет. Здесь украинка Наталья Шутакова вышла замуж за литовского иммигранта Зигиса Александравичуса. У пары родилось трое детей, которые, как и их мать, являются американскими гражданами.

По словам Натальи, ее муж Зигис был депортирован из США за-за отсутствия иммиграционного статуса, и год назад семья вынуждена была переехать в Европу, где отцу семейства удалось получить хорошую работу в столице Норвегии Осло.

Дети записались в местную школу, принялись изучать норвежский язык, и семья начала адаптироваться в новой стране.

Старшая дочь, 11-летняя Бриджита, однажды в чем-то провинилась, и в качестве наказания мать решила на время забрать у нее недавно подаренный на день рождения сотовый телефон. Бриджита рассказала об этом случае в школе, и в тот же день, поздней ночью, в дом ворвалась полиция.

«20-го мая, когда дети уже спали, приехали из полиции и Barnevernet [Служба защиты детей, – SlavicSac.com] и забрали их», – рассказала в интервью «Славянскому Сакраменто» Наталья Шутакова.

Оказалось, что школьное руководство сообщило властям о якобы имевшем место плохом обращении с детьми.

Всю семью доставили в полицейский участок, где допрашивали в течение трех часов. Родителей целые сутки держали без еды и воды.







Затем 11-летнюю Бриджиту, 9-летнего Никиту и 7-летнюю Элизабет увезли в приют, находящийся в другом городе.

Только через две недели на заседании суда — на котором был вынесен вердикт оставить детей в приюте — родителям было позволено раз в неделю на час посещать своих детей в присутствии наблюдателей.

Окончательные обвинения власти должны были предъявить семье Шутаковых-Александравичус не позднее 1 июня, в противном случае детей были обязаны немедленно вернуть в родную семью.

«Судя по предыдущим случаям, норвежская служба защиты детей теперь собирается “сшить” из кусочков дело против Натальи и Зигиса, чтобы получить повод оставить себе их дочерей и сына», – говорит правозащитник Бьорн Корф. Корф является представителем австрийской родительской организации «Step up 4 Children’s Rights», которая рассказывает общественности об опасностях, грозящих детям и их семьям в Норвегии.

«Норвежская служба защиты детей — Barnevernet — уже давно подвергается международной критике за то, что моментально и без весомых причин отбирает детей у родителей», – отмечает христианский активист.