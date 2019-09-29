Более 50% жителей Калифорнии задумываются о том, чтобы покинуть «Золотой штат»

К неутешительным выводам приводят результаты опроса общественного мнения, проведенного сотрудниками Калифорнийского университета в Беркли. Как выяснилось, более 50% жителей Калифорнии более или менее серьезно задумываются о том, чтобы покинуть «Золотой штат» и поискать счастья где-нибудь еще.

Доля желающих уехать оказалась примерно одинаковой среди большинства основных демографических подгрупп, однако политическая ориентация опрошенных имела огромное значение: республиканцы и консерваторы чувствуют себя в Калифорнии гораздо менее уютно, чем демократы и либералы.

Большинство из желающих уехать (71%) называют основной причиной для недовольства высокую стоимость жилья. Другие две проблемы, на которые жалуются в основном консервативно настроенные калифорнийцы — это высокие налоги (58% опрошенных) и политическая культура (46%).

Однако опрос выявил и позитивные моменты: на вопрос о том, какими словами можно описать Калифорнию в качестве места для проживания, 50% ответили, что это «одно из лучших мест». В прошлом году такой ответ дали лишь 43% опрошенных.